Varta mit Standort in Nördlingen stellt Weichen für Elektromobilität

Varta mit einem Standort im Donau-Ries wird in Zukunft Batteriezellen für die Elektromobilität produzieren. Die neue Zelle im soll zum Ende dieses Jahres am Stammsitz des Konzerns in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden.

Hier könnte die Batterie zum Einsatz kommen



Die Zelle könnte in Zukunft, laut Aussage des Unternehmens, bei neuen und Antriebskonzepten zunächst vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen. Damit bestätigt der Technologiekonzern einen entsprechenden Bericht der „Wirtschaftswoche“. Des Weiteren bestehen Einsatzmöglichkeiten beispielsweise im Bereich Power Tools. Hier gab es bereits in der Vergangenheit Pläne seitens des Unternehmens. Varta-Vorstandsvorsitzender Herbert Schein sagt: „Die Entwicklungen der neuen Lithium-Ionen-Zellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen.“ Details möchte das Unternehmen laut eigener Aussage aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Ende Februar wurde verkündet, dass Varta im Jahr 2020 einen Wachstumsrekord aufgestellt hat. Als „historisches Jahr“ bezeichnete Herbert Schein 2020. Denn noch nie ist das Unternehmen so stark gewachsen. Doch auch 2021 soll damit nicht Schluss sein.

Varta beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter weltweit



Die Varta AG produziert und vermarktet ein Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien und Energiespeichersystemen. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten „Microbatteries & Solutions“ und „Household Batteries“ tätig. Das Segment „Microbatteries & Solutions“ fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Varta ist weltweit im Mikrobatterienbereich vertreten Akteur in den Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment „Household Batteries“ umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. Der Varta AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.800 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der Varta AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.