Technologie Centrum Westbayern empfängt Schüler-Delegation

Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums steuern einen Roboter. Foto: Technologie Centrum Westbayern, Josef Wolf

Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Nördlingen durften in das Unternehmen Technologie Centrum Westbayern reinschnuppern. Das steckt hinter dem Besuch.

Im Rahmen ihres W-Seminars, dessen Motto „Sensoren im Alltag“ lautet, ist das Theodor-Heuss-Gymnasium aus Nördlingen im Technologie Centrum Westbayern zu Gast. Dessen Infrastruktur können junge Unternehmen und Firmengründer zur Umsetzung ihrer Idee nutzen. Denn das Umfeld im Technologie Centrum Westbayern ist ein Entwicklungsraum für Firmen und möchte somit für eine zielgerichtete Auseinandersetzung mit technischen Fragestellungen sorgen.

Das kommt nicht nur Unternehmen zugute: Auch Schulen stellen sich auf die neuen Herausforderungen und Anforderungen von Wirtschaft und Technik ein. Das gilt ebenso für die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums. In ihren Seminararbeiten beschäftigen sich die Schüler demnach mit Funktionsweise und möglichen Anwendungen unterschiedlicher Sensoren – und besuchen in diesem Rahmen das Technologie Centrum Westbayern.

Der Ablauf des Ausflugs

Die insgesamt 12 Schüler waren mit Claudia Dahl, Kursleiterin und stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums unterwegs. Das Ziel: Den Einsatz von Sensoren praktisch kennenlernen. Das gelang beim Technologie Centrum Westbayern, als die Schüler schließlich in die Welt der Industrieroboter eintauchen konnten.

Marcel Meyer, Ingenieur am Technologie Centrum Westbayern, erklärte dann anhand eines aktuellen Forschungsprojekts die Aufgaben von Sensoren bei Maschinen. In der Roboterhalle konnten die Schüler auch Industrieroboter verschiedener Größe sehen und texten. So zum Beispiel von KUKA den Typen KR 16, an dem Marcel Meyer die Funktionen, Programmierung und das Zusammenspiel von Greifern demonstrierte, um den Schülern alles anschaulich verdeutlichen zu können. Zum Schluss durften die Schüler auch selbst den Roboter bedienen und einen Würfel greifen und ablegen. Demnach stand nicht nur Theorie, sondern auch Praxis auf dem Programm des Besuchs – sehr zu Freuden der Schüler.

Die Idee dahinter

Junge Menschen für Technik zu begeistern ist wichtig – und ein Ziel des Technologie Centrum Westbayern. Somit leistet das Unternehmen zusätzlich einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region. Deshalb wird auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit den regionalen Schulen fortgeführt und weiter ausgebaut: Die Labore des Unternehmen werden somit weiterhin für Schüler geöffnet sein.