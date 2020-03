Südzucker nimmt Versorgungsauftrag wahr

Die Corona-Krise hat in vielen Ländern das öffentliche Leben zum Stillstand gebracht. Auch die Südzucker-Gruppe habe konsequent in den Krisenmodus gewechselt. Der Konzern und die einzelnen Konzerngesellschaften haben Maßnahmen gegen das Corona-Virus getroffen. Hierdurch soll die Arbeitsfähigkeit in Produktion und Verwaltung gesichert werden. Außerdem sei es wichtig, die Gesundheit der Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Die Versorgung der Südzucker-Kunden sei aktuell trotz hoher Nachfrage und trotz Krisenmodus noch gewährleistet.

Südzucker ist Teil der „kritischen Infrastruktur



„Als Produzent von Lebens- und Futtermitteln zählen wir zur ‚kritischen Infrastruktur‘, die besondere Unterstützung durch Politik und Verwaltung erfährt, damit die Versorgung der Menschen in vielen Ländern mit Lebensmitteln sichergestellt bleibt“, erklärt Dr. Niels Pörksen, Vorstandsvorsitzender der Südzucker AG. „Aktuell ist die Versorgung unserer Kunden trotz hoher Nachfrage gewährleistet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Südzucker-Gruppe setzen alles daran, unsere Betriebs- und Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Wir alle sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung in dieser schwierigen Phase bewusst. Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Lieferanten, Landwirten, Industrie- und Handelskunden sowie Verbrauchern für ihren Einsatz und die pragmatische Zusammenarbeit in dieser Krisenzeit.“

