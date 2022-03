Bicker Elektronik erweitert Geschäftsführung

Die Bicker Elektronik GmbH mit Sitz in Donauwörth hat sich seit der Gründung im Jahr 1994 zu einem führenden Hersteller und Anbieter Stromversorgungslösungen und Systemkomponenten etabliert. Markus und Tom Bicker sind ab sofort nicht nur als Vater und Sohn, sondern auch in der Geschäftsführung von Bicker Elektronik ein Team.

Jede Generation habe eigene Werte, Ideen und Schwerpunkte – gemeinsam entstehe ein bereicherndes „Miteinander", welche zukunftsorientiertes und nachhaltiges Handeln möglich mache, heißt es aus dem Unternehmen. Bei Tom Bicker, der bereits seit 2015 im Unternehmen tätig ist, treffe hierbei kaufmännische Kompetenz und Bodenständigkeit auf technik-affine Begeisterung. Als ambitionierter Sportpilot und Modellbauer gehe es in seiner Freizeit dann jedoch oft hoch hinaus über die Wolken seiner Heimatstadt und ganz Süddeutschland. Er, sein Vater und das gesamte Team von Bicker Elektronik freue sich auf die gemeinsame Zukunft, meldet das Donauwörther Unternehmen.

In der hauseigenen Entwicklung und Batteriefertigung setzen Markus und Tom Bicker dabei auf die langjährige Erfahrung und Kompetenz ihrer Experten und Ingenieure sowie auf die modernen Produktion, heißt es in einer Mitteilung. Zukünftig sollen sowohl die Entwicklungskapazitäten als auch die Bereiche Produktion und Logistik am Standort Donauwörth weiter wachsen und so das Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation geführt werden.