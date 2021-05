So investiert die Donau-Rieser Raumschmiede

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Raumschmiede GmbH möchte noch in diesem Jahr ihre Logistikkapazitäten strategisch erweitern. Hierzu erfolgte Mitte Mai am polnischen Standort in Posen der Spatenstich für ein neues Logistikzentrum mit rund 50.000 Quadratmeter Lager- und Umschlagsfläche.

Partnerschaft mit Immobilienentwickler

Ab der geplanten Fertigstellung im November dieses Jahres soll die Raumschmiede GmbH dann zusätzlich zum Firmenhauptsitz in Genderkingen über einen zweiten Warenumschlagplatz verfügen. Das neue Möbeldrehkreuz entsteht in Partnerschaft mit dem britischen Immobilienentwickler Segro und liegt direkt an der Autobahn von Warschau nach Berlin in unmittelbarer Nähe der aktuellen polnischen Niederlassung der Raumschmiede GmbH.

11 Hektar Logistik-Park



Der Segro Logistik-Park Goluski bei Posen werde exklusiv für die Raumschmiede GmbH erstellt und soll ausschließlich von ihr genutzt werden. Auf einer Fläche von elf Hektar entstehen aktuell eine Halle mit 49.000 Quadratmeter Lagerfläche, 76 Verladerampen und vier Einfahrtstoren, ein Verwaltungsgebäude mit 1.400 Quadratmeter Sozial- und Büroflächen sowie ein separates Gebäude für den Betriebsleiter. Die nutzbare Logistikfläche werde damit gegenüber dem heutigen Standort mehr als verdoppelt. Der Park soll außerdem 30 Stellplätze für LKW und 80 Stellplätze für PKW bieten.

Die Aspekte Sicherheit und Nachhaltigkeit haben laut eigener Aussage am neuen Standort oberste Priorität. Der Feuerwiderstand der gesamten Anlage soll laut Raumschmiede über den gesetzlichen Normen liegen. Die verwendeten Baumaterialien werden nach ökologischen Kriterien ausgewählt, Heiz- und Belüftungssysteme sollen den Energieverbrauch reduzieren Photovoltaikpaneele auf den Dächern sollen Strom produzieren.

Neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden

„Aufgrund unseres konstant starken Wachstums müssen wir uns rechtzeitig auf unseren zukünftigen Logistikbedarf vorbereiten“, sagt Jürgen Schuster, der Geschäftsführer der Raumschmiede GmbH. „Nach der geplanten Fertigstellung Ende dieses Jahres wird unser Logistik-Park Anfang 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Damit sind wir dann an unserem Standort Posen für die nächsten Jahre zukunftssicher aufgestellt. Gleichzeitig schaffen wir für die Menschen der Region mindestens 100 neue Arbeitsplätze.“