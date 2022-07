Schreinerei Ziegelmeier aus Nördlingen gewinnt Bundesehrenpreis 2022

Auszeichnung

Gunter Ziegelmeier (links) von Dr. Sabine Hepperle den mit 5.000 Euro dotierten Bundespreis für hervorragende, innovatorische Leistungen im Handwerk überreicht. Foto: privat

Damit gehört der Betrieb zu einer der innovativsten des Landes. Wie die Schreinerei Ziegelmeier das geschafft hat.

Mit dem Bundespreis 2022 für „hervorragende innovatorische Leistungen im Handwerk“ wurde auf der Internationalen Handwerksmesse in München, die Nördlinger Schreinerei Ziegelmeier ausgezeichnet. Denn das Handwerksunternehmen hat ein Fenster entwickelt, das über eine spezielle Vakuumverglasung verfügt und somit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung leisten können soll.

So funktioniert das neue Fenster-Konzept von Ziegelmeier Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Schreinerei Ziegelmeier setzt dabei auf ein spezielles Konzept. Die dünnen Vakuumgläsern sollen Kastenfenster und historische Fenster mit Einfachverglasungen isolieren und damit Wärme dämmend wirken. Die Fenster aus Holz und Holz- Aluminium werden in der eigenen Fertigung der Schreinerei hergestellt. Dipl. Ing. Gunter Ziegelmeier, Inhaber des Unternehmens, weiß um die Wichtigkeit seiner Entwicklung: „Aktuell zeigt sich, dass es unverzichtbar ist, soviel Energie wie immer möglich einzusparen. Dazu eignet sich unser Fenster perfekt“.

Mehrfach ausgezeichneter Handwerksbetrieb Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Preise hat das Unternehmen, das bereits 1878 gegründet und nun in der fünften Generation als Familienunternehmen geführt wird, in der Vergangenheit mehrfach gewonnen. So wurde die Schreinerei Ziegelmeier 2020 zum Fensterbauer des Jahres gekürt. Die Preisverleihung findet in wenigen Tagen auf der Messe Fensterbau-Holz-Handwerk in Nürnberg statt – denn wegen der pandemischen Lage hatte bislang noch keine feierliche Übergabe stattgefunden.