Pflegeausbildung in den Donau-Ries Kliniken unter neuer Führung

Gesundheitswesen

Carmen Zieher (rechts) und Lena Dürr krempeln in der Pflegeschule Donauwörth die Ärmel hoch. Quelle: Szilvia Izso

Die Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime gKU haben die Pflegeausbildung in Donauwörth neu aufgestellt, denn seit dem 1. Mai steht die Berufsfachschule für Pflege unter neuer Führung. Die neue Schulleiterin Carmen Zieher wechselt von der Schule der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen nach Donauwörth. Stellvertreterin Lena Dürr war bereits als Pflegekraftkraft fünf Jahre im gKU. Zuletzt absolvierte sie in München die Masterstudiengänge Pflegepädagogik und Management von Sozial- und Gesundheitsbetrieben.

Der gKU-Vorstandsvorsitzende Jürgen Busse, freut sich über den Zugang: „Wir haben ein modernes, bestens ausgestattetes Schulgebäude direkt neben unserer Klinik. Und wir haben mit Carmen Zieher und Lena Dürr ein motiviertes Schulleitungsteam. Die beiden Wunschkandidatinnen bringen gemeinsam mit den Lehrern Erfahrung, frischen Wind und neue Ideen in die Schule.“

Zukunft in der Pflege?

Die hochwertige Pflegeausbildung ist ein Herzensanliegen am gKU. Jedes Jahr im September beginnen 30 neue Schülerinnen und Schüler ihre dreijährige Ausbildung mit Theorie in der Pflegeschule und dem Praxisteil in den Kliniken und Seniorenheimen. Nach der Ausbildung wird den jungen Pflegekräften ein sicherer, gut bezahlter Arbeitsplatz angeboten. Es gibt Aufstiegschancen und auch die Möglichkeit eines dualen Studiums. In diesem Jahr sind noch einige wenige Ausbildungsplätze zu vergeben.

„Pflege ist einer der wichtigsten Berufe in unserer Gesellschaft. Wir wollen jungen Menschen die Freude daran vermitteln und ihnen eine Top-Ausbildung bieten“, sagt die neue Schulleiterin Carmen Zieher voller Überzeugung. Die Pflegepädagogin hat das Ziel gesetzt, „die hohe Motivation der Lernenden zu fördern und zu stärken. Wir geben allen Auszubildenden ein Handwerkszeug an die Hand, mit dem sie durch Engagement und persönliche Stärke den Praxisalltag bewältigen können.“

Ohne Teamwork geht’s nicht

„Wir krempeln im Team die Ärmel hoch. Wir bieten moderne und kreative Lernmethoden, stärken die Mitgestaltung am Unterricht und entwickeln das besondere Angebot eines individuellen Lerncoachings. Wichtig ist uns eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber allen Auszubildenden. Wir wollen unsere Begeisterung für die Pflege auf die Auszubildenden übertragen und ihnen Freude und einen erfolgreichen Abschluss ermöglichen.“, fügt die neue Schulleiterin hinzu.

Auch Stellvertreterin Lena Dürr äußert sich zur Pflegeausbildung: „Ich kenne die offene und positive Unternehmenskultur im gKU. Sie passt zur Freude und Begeisterung am Lernen und an dem Pflegeberuf, den wir in den Mittelpunkt unserer Ausbildung stellen.“