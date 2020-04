PROCON IT unterstützt Projekt LEOSS im Kampf gegen Corona

Das LEOSS-Projekt wurde von der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI) gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) gestartet. Es legt ein europäisches Fallregister auf, in dem klinische Daten von Patienten mit einer SARS-CoV-2 Infektion gesammelt werden. Auf Grundlage dieser einheitlichen Datenbasis über den kompletten Krankheitsverlauf von Corona inklusive Vorerkrankungen und Ausgang sollen dann weiterführende Analysen möglich sein. Dies soll schließlich zu einer besseren Einschätzung von Medikation und Krankheitsverlauf führen.

Experten von PROCON IT arbeiten direkt an dem Projekt mit

In einem ersten Schritt hat PROCON IT eine Visualisierung von Daten zum Krankheitsverlauf umgesetzt. Durch die Veranschaulichung der Daten kann die Häufigkeitsverteilung für bestimmte Parameter leichter erkannt und erklärt werden. In einem nächsten Schritt werden die Data Science-Experten von PROCON IT direkt bei der Aufbereitung und der Analyse der Daten mitwirken. Ziel ist es, anhand einer künstlich generierten Kopie der medizinischen Daten und der LEOSS Datenbankstruktur Algorithmen zu entwickeln, die das LEOSS-Studienteam in der Analyse zur Einschätzung von Zusammenhängen bezüglich einer SARS-CoV-2 Infektion unterstützen.

Kampf gegen das Corona-Virus

„Wir freuen uns sehr, an dem Projekt LEOSS mitzuwirken und einen Beitrag im Kampf gegen das Corona-Virus liefern zu können. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns hier ehrenamtlich engagieren“, erklärt Helmut Braun, Vice-Präsident von PROCON IT.

LEOSS steht für „Lean European Open Survey for SARS-CoV-2 Infected Patients“. Das Projekt zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass alle gesammelten Daten zur gemeinsamen Analyse an die wissenschaftliche Gemeinschaft gehen. Interessierte Studienzentren und Datenanalysten sind eingeladen, sich an LEOSS zu beteiligen.

Über PROCON IT

Die PROCON IT mit Hauptsitz in Garching bei München und einer Niederlassung in Augsburg ist Qualitätsanbieter für Big Data & Visual Analytics, Web- & Cloud-Engineering, SAP-Engineering und Mainframe App-Engineering. Im Großraum München zählt PROCON IT zu den führenden Anbietern für BI-Projekte mit der Software SAP. Seit über 20 Jahren vertrauen die Kunden unter anderem aus den Bereichen Automotive, Financial Services und Aerospace auf die Dienstleistungen von PROCON IT.