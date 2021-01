Oettinger Brauerei gewinnt DLG-Goldmedaille

Bei den diesjährigen Qualitätsprüfungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) belegen vier Produkte der Donau-Rieser Oettinger Brauerei gute Platzierungen. Goldmedaillen erhielten die Biersorten „Alt“ und „Bock“ sowie das naturtrübe Radler und das naturtrübe alkoholfreie Radler in der Steinie-Flasche. Das Expertengremium bewertete unter anderem die Qualitätskriterien Schaumstabilität, Sortengeschmack sowie die Reinheit der Biere und Biermischgetränke. Untersucht wurden ebenfalls Eigenschaften wie der Alkohol- und Stammwürzegehalt. Dr. Andreas W. Boettger, Geschäftsführer der Oettinger Brauerei, zeigte sich stolz: „Ein ganz großes Lob an unsere exzellenten Brauerinnen und Brauer! Sie haben das Verkostungsgremium der DLG einmal mehr durch ihr Können und ihr konstantes Engagement überzeugt. Uns Oettinger freut es natürlich immer, wenn unsere extrem hohe Qualität so eindrucksvoll von Extern bestätigt wird.“

In regelmäßigen Abständen lässt die Oettinger Brauerei ihre verschiedenen Standorte und die dort gebrauten Biere durch unabhängige Experten überprüfen. Mit den Auszeichnungen knüpft die Oettinger Brauerei an die Auszeichnungen der vergangenen Jahre an. Seit 1980 gewannen die Braumeister insgesamt 291 Medaillen, davon 143 in Gold. Hinzu kommen mehrere Landes- und Bundesehrenpreise.

Jedes Jahr lassen zahlreiche Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkewirtschaft ihre Produkte durch die Sachverständigen der Internationalen DLG-Qualitätsprüfungen testen. Die Teilnahme ist freiwillig. Bei der Untersuchung werden die Lebensmittel verschiedenen Prüfungen unterzogen. Neben dem Geschmack und dem Geruch werden unter anderem auch der Alkoholgehalt und die Stammwürze getestet. Unternehmen müssen fünf Jahre in Folge an den Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung.

Mit einem Ausstoß von rund acht Millionen Hektoliter zählt die Oettinger Gruppe zu den größten Bierbrau-Unternehmen in Deutschland. Jährlich füllt die Brauerei circa zwei Milliarden Flaschen und Dosen mit Bier, Biermischgetränken und Erfrischungsgetränken und vertreibt sie weltweit. Das Familienunternehmen wurde im Jahr 1731 gegründet. Insgesamt arbeiten rund 1.050 Mitarbeiter deutschlandweit regional an vier Standorten: Oettingen (Bayern, Stammsitz), Braunschweig (Niedersachsen), Gotha (Thüringen) und Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Das komplette BierSortiment ist mit dem Siegel „Ohne Gentechnik“ gekennzeichnet.