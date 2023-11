Neuartiges Wärmeprojekt von GP Joule wird ausgezeichnet

Innovation

Die Photovoltaik-Anlage samt Heizzentrale in Mertingen. Quelle: GP Joule

Der Förderverein Kumas - Kompetenzzentrum Umwelt zeichnet die mit PV-Strom betriebene Großwärmepumpe in Mertingen als vorbildliches Umweltprojekt aus. Das macht das Projekt besonders.

Der Förderverein Kumas – Kompetenzzentrum Umwelt e. V. verleiht jährlich einen Umweltpreis. Dieser zeichnet innovative Verfahren, Produkte, Dienstleistungen, Entwicklungen oder Forschungsergebnisse aus, die Umweltkompetenz in besonderem Maße demonstrieren. In diesem Jahr erhält auch ein Projekt von GP Joule, die mit Solarenergie betriebene Großwärmepumpe in Mertingen, die Auszeichnung „Offizielles Kumas-Leitprojekt“.

Über das Projekt von GP Joule

In der Gemeinde Mertingen im Landkreis Donau-Ries ist im November 2023 ein deutschlandweit erstes Projekt in partnerschaftlicher Zusammenarbeit von GP Joule und der Gemeinde umgesetzt worden. Dabei wird das bereits bestehende Nahwärmenetz vor Ort um eine industrielle Großwärmepumpe erweitert, die direkt mit erneuerbarem Strom aus dem benachbarten Photovoltaik-Park betrieben wird.

Der Strom wird als thermische Energie gespeichert und ohne größere Verluste ins örtliche Wärmenetz eingespeist. Die Bürger der Gemeinde Mertingen profitieren von einer günstigen und 100 Prozent erneuerbaren Wärmeversorgung. Die Wertschöpfung bleibt im Ort. Ein überzeugendes Konzept, fanden die Jurorinnen und Juroren.

Weshalb der Förderverein Kumas gerade dieses Projekt auszeichnete

„Die diesjährig ausgezeichneten Leitprojekte zeigen einmal mehr, dass wichtige Fortschritte in der Energiewende und im Gewässerschutz auf langjähriger Expertise, Know-how und dem Mut der Preisträger zur Veränderung aufbauen. Das trifft insbesondere auf GP Joule zu, die sich vom Startup im Umwelt-Technologischen Gründerzentrum zum anerkannten Vorreiter der Energiewende entwickelt haben“, sagt Kumas-Geschäftsführer Thomas Nieborowsky. Die Preise werden im Rahmen einer Feierstunde Anfang Dezember 2023 in Aichach vergeben.

Nutzung von erneuerbaren Energien vor Ort

„Die Auszeichnung freut uns sehr“, sagt Felix Schwahn, Geschäftsführer GP Joule Wärme: „Denn mit diesem Projekt zeigen wir, wie die Wärmewende umgesetzt werden kann. Wir erzeugen die Energie dort, wo sie gebraucht wird. Und wir entlasten das Netz, in Zeiten, in denen überschüssiger, erneuerbarer Strom vorhanden ist, und wandeln ihn in kostengünstige Wärme um.“

Wärme macht in Deutschland mehr als 50 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs aus. „Um klimaneutral zu werden, haben wir hier einen sehr großen Hebel. Wenn wir weg kommen von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas und stattdessen erneuerbare Energien einsetzen, können wir einen großen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten“, sagt Heinrich Gärtner, Mitgründer und CTO von GP Joule. Er fügt hinzu: „Unser Projekt in Mertingen zeigt, dass sich die Energiewende durch smarte Sektorkopplung in der Praxis realisieren lässt. Durch die Auszeichnung zum Kumas-Leitprojekt wird das einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt.“