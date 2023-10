Bürger informieren sich über nachhaltiges Wärmeprojekt in Gablingen

Energieversorgung

Der Energieversorger GP Joule informierte auf einem Infoabend die Bürger über das geplante Wärmenetz in ihrer Kommune. Foto: GP Joule

In Gablingen entsteht ein neues Wärmeprojekt, welches die Gemeinde mit klimafreundlicher Energie versorgen soll. Der Energieversorger GP Joule informierte die Bürger bei einer Veranstaltung über das geplante Wärmenetz. Wie soll die Wärmeversorgung in der Gemeinde aussehen?

Rund 200 Personen sind in die Mehrzweckhalle nach Gablingen im Landkreis Augsburg gekommen, um sich über das Wärmeprojekt in ihrer Gemeinde zu informieren. Der Energieversorger GP Joule aus Schleswig-Holstein plant zusammen mit der Kommune ein klimafreundliches Wärmenetz, das künftig die Bürger der Gablingen-Siedlung mit nachhaltiger, bezahlbarer und zuverlässiger Wärme versorgen soll.

Industrielle Großwärmepumpe als Wärmequelle

Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbarer Wärme, das ist das Ziel des Wärmenetzes in Gablingen-Siedlung. GP Joule möchte als Wärmequelle auf eine industrielle Großwärmepumpe setzen, die mit grünem Strom aus einem nahegelegenen Photovoltaik-Park versorgt wird. Nur für Spitzenlasten muss ein Gaskessel zugeschaltet werden. Perspektivisch können auch weiter Ortsteile, wie Gablingen und Lützelburg, mitangeschlossen werden. Einige Interessierte nutzten noch vor Ort die Möglichkeit, einen Beratungstermin zu vereinbaren. „Die Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig, so dass für jeden Anschlussnehmer das individuell passende Angebot gefunden werden kann“, sagte Kundenberater Sebastian Weingarten. Zudem seien staatliche Förderungen von bis zu 70 Prozent möglich.

Wertschöpfung bleibt in der Region

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Firma GP Joule“, sagte Bürgermeisterin Karin Ruf. Das auf die regionale Nutzung erneuerbarer Energien spezialisierte Unternehmen aus dem benachbarten Buttenwiesen (Landkreis Dillingen) hat bereits die „Renergiewerke Gablingen“ gegründet, an der sich auch die Gemeinde mit 50 Prozent beteiligen möchte. So bleibt die Wertschöpfung in der Region und die Kommune profitiert nicht nur von einem Standortvorteil für ihre Bürger sowie Gewerbetreibenden, sondern auch von steigenden Steuereinnahmen. Bei ausreichender Anzahl an Anschlussnehmenden aus Gablingen-Siedlung könnte bereits Mitte nächsten Jahres Baustart sein. Die klimafreundliche Wärme würde dann ab dem Frühjahr 2025 in die Haushalte fließen.