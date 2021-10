Kutzschbach Electronic feiert 40-jähriges Bestehen

IT-Dienstleister für den Mittelstand und Automatisierungstechnik Kutzschbach Electronic feiert sein Jubiläum. Der Betrieb aus Nördlingen besteht seit nun 40 Jahren am Markt für technische Lösungen. Namensgeber und Gründer Frank Kutzschbach führt seit 2004 gemeinsam mit Frank Söder den Betrieb. 2020 konnte die Geschäftsführung mit Thomas Kutzschbach eine dritte Führungskraft hinzugewinnen. Weltweit ist der Softwareentwickler in 10 Ländern vertreten. Dazu kommen Servicestützpunkte in China und Mexiko. Ihre Dienstleistungen werden in den Branchen Automotive, Luftfahrt, Industrie und Medizintechnik.

Kutzschbach Electronic wurde im Jahr 1981 in Nördlingen gegründet und agiert seither auf verschiedenen Geschäftsfeldern. Als IT-Systemhaus zählt die Bereitstellung von kundenorientierten IT-Infrastrukturen zum Tagesgeschäft. Das Unternehmen agiert außerdem an der Programmierung von Anwendungssoftwares für Anlagen im Automatisierungsbereich. Zudem entwickelt die Firma Maschinen für Prüf- und Messtechnik. Im „Internet of Things“ werden zukunftsbasierte Projekte wie Maschinendatenmonitoring verwirklicht. Die drei operierenden Geschäftsführer gründeten zur wachsenden Markterschließung die Kutzschbach Innovations GmbH in Augsburg. Damit sind akteuell etwa 80 Personen Teil des Mitarbeiterstabs.

Nun konnten sich alle Beteiligten über das 40-jährige Bestehen des Unternehmens freuen. Die Jubiläumsfeier fand anlässlich im Schlössle Restaurant in Nördlingen statt. Für die eingeladenen Mitarbeiter wurde ein unterhaltsames Rahmenprogramm vorbereitet. Gemeinsam mit der Geschäftsführung feierten sie den internen Meilenstein. Aber auch personell konnten Jubilare beglückwünscht wird. Einige Arbeitnehmer konnten nämlich 15, 25 und sogar 35 Unternehmenszugehörigkeit feiern. Abgerundet wurde der ausgelassene Abend mit einem Feuerwerk.