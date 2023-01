Kutzschbach Electronic erweitert seine Geschäftsführung

Personalie

Von links: Thomas Kutzschbach, Tobias Schiffelholz, Andreas Fischer, Ralf Lindner, Frank Kutzschbach und Frank Söder. Foto: Lara Wiedemann

Zwei neue Prokuristen und ein neuer Kaufmännischer Leiter. Somit startet Kutzschbach mit einer breiteren Geschäftsführung in das neue Jahr. Weshalb sich Geschäftsführer Frank Kutzschbach zu diesem Schritt entschieden hat.

Die Geschäftsführung der Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG hat den beiden langjährigen Mitarbeitenden Andreas Fischer (Leiter Vertrieb) und Tobias Schiffelholz (Leiter Technik) Prokura erteilt. Außerdem wurde Ralf Lindner zum Kaufmännischen Leiter ernannt. Als Spezialisten in den Bereichen Vertrieb, Technik und Finanzen haben Andreas Fischer, Tobias Schiffelholz und Ralf Lindner wesentlich zur Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen, heißt es in einer Mitteilung.

So schätzt Geschäftsführer Frank Kutzschbach die Personalien ein

Die Erteilung der Prokuren und Ernennung zum Kaufmännischen Leiter erfolge deshalb als Zeichen der Anerkennung ihrer Leistungen und aufgrund ihrer hohen Identifikation mit dem Unternehmen. „Mit der Aufnahme der beiden Prokuristen und des Kaufmännischen Leiters stärken wir unser Führungsteam und stellen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sowie langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens", erläutert Frank Kutzschbach, Geschäftsführer der Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG.

Über den Werdegang der neuen Geschäftsführungs-Mitglieder

Andreas Fischer arbeitet bereits seit 24 Jahren im Vertrieb des Unternehmens. 2010 übernahm er die Vertriebsleitung des IT-Systemhauses. Seit 2021 leitet er den Gesamtvertrieb der Kutzschbach Electronic. Tobias Schiffelholz begann seinen Werdegang bei Kutzschbach Electronic im Jahr 2007, als er dort seine Facharbeit über Nagios, eine Software zum Service-Monitoring komplexer IT-Infrastrukturen, für die Technikerschule schrieb. 2008 nahm er seine Tätigkeit als Systemtechniker im Haus auf. Seit 2012 leitet er den Bereich Technik bei Kutzschbach Electronic. Ralf Lindner ist seit 2021 als Bilanzbuchhalter im Unternehmen tätig und nun auch Kaufmännischer Leiter bei Kutzschbach Electronic.