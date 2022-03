In Mohnheim eröffnet ein neuer Pop-up-Store

Der neue Pop-up-Store soll zeigen, dass Innovationen den ländlichen Raum beleben. Um die Attraktivität der Ortskerne zu unterstützen sind Pop-up Stores eine von vielfältigen Möglichkeiten, heißt es aus dem Landratsamt des Donau-Ries.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Nun eröffnet bereits der dritte Pop-up Store im Donau-Ries. Konversionsmanagerin Barbara Wunder zeigte sich unterdessen begeistert, dass die Pop-up-Initiative des Landkreises Donau-Ries so erfolgreich sei und derartige Projekte in Nordschwaben unterstütze, heißt es in einer Mitteilung. Der neue Kunst Pop-up Store wird in den Mosaic Shop, in der Hauptstraße des knapp vierhundert Einwohner zählenden Ortsteils einziehen.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Belebung der Innenstadt

In den kommenden Monaten werden noch zwei weitere Pop-up-Stores in den Stadt- und Ortskernen eröffnen und so Leerstände beleben, freut sich Landrat Stefan Rößle. Dann wird es bereits fünf Pop-up-Stores im Landkreis Donau-Ries geben. Interessierte mit Ideen und Leerständen ermunterte er, sich an Konversionsmanagerin Barbara Wunder zu wenden, die die Pop-up-Stores vermittelt und unterstützt.