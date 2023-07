Grenzebach investiert rund zwei Millionen Euro in Indien

Expansion

Prasanna Hegde, Managing Director Grenzebach India, (2. v. l.) freut sich über die Vertragsunterzeichnung. Foto: Grenzebach

Die Grenzebach Gruppe ist auf Wachstumskurs. Am Standort im indischen Pune steht der nächste Investitionsschritt an. Was genau geplant ist.

Die Grenzebach Gruppe aus Hamlar im Donau-Ries gibt bekannt, dass der Vertrag für die Erweiterung ihres Standorts in Pune, Indien, unterzeichnet wurde. Die bisherige Vertriebs- und Serviceniederlassung wird am Standort in Pune mit dem neuen Fertigungsbereich zusammengeführt. Die Eröffnung der Fertigung ist für Herbst 2023 geplant. Im Rahmen der Erweiterung will das Unternehmen in der ersten Phase 30 neue Arbeitsplätze schaffen.

Grenzebach investiert in den asiatischen Markt

Rund zwei Millionen Euro investiert die Grenzebach Gruppe in die Expansion und bekräftigt damit ihr Vertrauen in den asiatischen Markt und die Wirtschaftsregion Indien. „Wir glauben fest an den indischen Markt und sehen ein enormes Potenzial für Wachstum innerhalb der nächsten fünf Jahre“, sagt Dr. Steven Althaus, CEO der Grenzebach Gruppe. Ralf Jäger, COO der Grenzebach Gruppe, ergänzt: „Mit der Stärkung unseres indischen Standorts setzen wir ein Zeichen – für die Region Pune, Indien und Asien.“

Durch die Erweiterung des Standorts in Pune will Grenzebach, die Betreuung der asiatischen und vor allem indischen Kunden noch weiter verbessern und verstärkt Kundennähe im Bereich Service und Auftragsabwicklung schaffen. Zudem rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzpotenzial von drei Millionen Euro in den ersten zwei Jahren, danach steigend. Die ersten Investitionskosten sollten sich, laut Hochrechnungen der Grenzebach Gruppe, recht schnell amortisiert haben.

Die Entscheidung, in Pune zu investieren, geht mit der positiven Entwicklung des Marktes und die verstärkte Nachfrage nach Glasprodukten wie Solarglas sowie Gips-Produktionsanlagen für Gipskarton, Gipswandplatten und Dämmplatten einher. Grenzebach führt dies auf die steigende Nachfrage nach Bürogebäuden, Wohnungen und Infrastrukturentwicklung sowie der Nachhaltigkeitsagenda der indischen Regierung zurück.

Grenzebach verstärkt Produktionsstätte für die Glas- und Baustoffindustrie

Das neue Firmengelände mit 4.500 Quadratmetern Nutzfläche, liegt in der Chakan Industrial Area, Pune District, rund 30 Kilometer vom Stadtzentrum Punes entfernt. In den Räumlichkeiten sollen eine moderne Produktionseinheit sowie Büroräume für Vertrieb, Konstruktion, Softwareentwicklung und Service entstehen. In der Fertigung finden zukünftig Montagen der Fördertechnik sowie arbeitsintensive Schweißarbeiten für Kühlöfen für die Glasindustrie und Trockner für die Baustoffindustrie, statt.

Prasanna Hegde, MD Grenzebach India, betont die Bedeutung der neuen Produktionsstätte: „Der indische Markt ist in den vergangenen drei Jahren enorm gewachsen – das wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Dank des Ausbaus können wir nun, in Ergänzung zu unserem Werk in Jiashan, China, noch besser unsere Kunden in der östlichen Hemisphäre bedienen – mit Anlagen und Maschinen nach deutschen Standards, in hoher Qualität, zu lokalem Kostenniveau.“