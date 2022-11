Grenzebach Gruppe expandiert in Rumänien

Spatenstich

Der Spatenstich für den Neubau in Rumänien erfolgte am 10. November 2022 (von links: Dl. Paul Margarint, Director General Demo Construct, Moritz Ückert, Managing Director Grenzebach Romania, Ralf Jäger, COO Grenzebach Gruppe, Silviu Nica, Plant Manager Grenzebach Romania und Dl. Ion Baietrau, Administrator Demo Construct). Foto: Grenzebach

Die Grenzebach Gruppe baut ein weiteres Produktions - und Entwicklungszentrum am Standort in Iași, Rumänien. Der Spatenstich für den Neubau ist bereits erfolgt. Was die Standorterweiterung für das Unternhemen aus Hamlar bedeutet.