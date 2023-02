Grenzebach Envelon gewinnt Gold beim German Design Award 2023

Auszeichnung

Nikolas Kindt, Architekt, und Hans-Peter Merklein, CEO Grenzebach Envelon GmbH, nehmen die Auszeichnung entgegen. Foto: Rat der Formgebung / German Design Award

Eine weitere Auszeichnung für Grenzebach: Denn das „Envelon-System“ wurde in der Kategorie Building and Elements im Bereich Excellent Product Design in Frankfurt am Main mit „Gold“ ausgezeichnet. Mit ihren farbigen Modulen setze Envelon Innovationen im nachhaltigen Bauen mit ästhetischem Ausrufezeichen frei. In der Laudatio der Jury hieß es: „Die Ausnutzung von Fassaden zur Erzeugung von klimafreundlichem Solarstrom durch Photovoltaik-Technik scheitert oftmals an der Ästhetik oder auch der technischen Machbarkeit mit herkömmlichen Paneelen. Mit den hochwertigen Envelon-Fassadenmodulen gelingt die Integration modernster Solartechnik in Architektur auf hohem gestalterischem Niveau. Das System ermöglicht planbare Fassaden in verschiedenen Farben und Anordnungen, die Gebäuden eine eigene, unverwechselbare Identität verleihen. Dabei lassen sich die einzelnen Glasmodule durch das rückseitige Befestigungssystem schnell und sauber installieren.“

So funktioniert das Fassaden-Konzept

Die mit dem German Design Awards ausgezeichneten Fassaden sind aus zwei wesentlichen Elementen aufgebaut: den Glasmodulen mit integrierter Photovoltaik sowie der Unterkonstruktion – bestehend aus dem Befestigungssystem und der nötigen Elektroverkabelung. Gefertigt werden die Module auf einer hochautomatisierten Fertigungsanlage in Hamlar.

Die Technologie überzeugte bereits andere Gremien. So gewann das Unternehmen im November 2022 den Architecture MasterPrize 2022 in den Kategorien Product Design of the Year sowie Product Best Of Best. Im Dezember 2022 gestellte sich zudem der Design Award Gold der IDA in die Reihe der Ehrungen.

Das bedeutet die Auszeichnung für Grenzebach

„Dass wir in so kurzer Zeit so oft ausgezeichnet wurden, zeigt mir, dass unsere solaraktiven Fassaden passende Antworten auf dringende Fragen unserer Zeit liefern. Unsere Lösungen setzen Innovationen im nachhaltigen Bauen frei – mit ästhetischen Ausrufezeichen. Das stimmt mich äußerst positiv für die Zukunft“, bekräftigt Hans-Peter Merklein, CEO der Grenzebach Envelon GmbH.

„Gute Gestaltung setzt eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer Zeit voraus – denn gesellschaftliche wie politische Veränderungen verlangen ein stetiges Hinterfragen sowie die Fähigkeit, neue Schwerpunkte zu setzen und bisher unbekannte Perspektiven miteinzubeziehen,“ erklärt Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rats für Formgebung. „Beim German Design Award machen wir diejenigen Unternehmen, Projekte und Produkte sichtbar, die diese Transformationen mitgehen, nachhaltige Lösungen vorantreiben und innovative Antworten auf eine sich stets verändernde Welt geben.“