Geda unterstützt Sanierung der Elstertalbrücke

Projektbekanntgabe

Mit den Transportbühnen von Geda beginnen die Bauarbeiten an der zweitgrößen Ziegelsteinbrücke Europas. Foto: Geda

Gleich vier Transportbühnen von Geda unterstützen Bauarbeiten im sächsischen Vogtlandkreis. Bei der historisch bedeutsamen Elstertalbrücke wird das Gleistragwerk erneuert und das Mauerwerk saniert. Zudem werden eine Überleitstelle und ein Elektronisches Stellwerk errichtet. Die Elstertalbrücke verläuft über die Weiße Elster und die neben dem Fluss laufende Bahnstrecke Gera Süd–Weischlitz. Mit spektakulären 68 Metern Höhe und 270 Metern Länge gilt sie als zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt. Der Grundstein wurde bereits im Jahr 1846 gelegt. Bis zu 800 Arbeiter verbauten dabei zwölf Millionen Ziegelsteine. Weitere Sanierungen, Reparaturen und sogar der teilweise Wiederaufbau, nach der Sprengung des mittleren Brückenpfeilers im Zweiten Weltkrieg, folgten.

Jahrelanger Einsatz von Geda Hilfsmitteln geplant

Nun soll die Standsicherheit des Baudenkmals auch für den heutigen Zugverkehr gesichert werden. Nicht nur aufgrund der Größe stellen die Bauarbeiten eine große Herausforderung dar. Auch die Lage der Brücke in verschiedenen Biotopen, Landschafts- und Naturschutzgebieten spiele eine große Rolle. Während der kompletten Bauzeit von fünf Jahren kommen dabei vier Transportbühnen von Geda zum Einsatz. Im ersten Schritt werden diese Bauaufzüge vor allem Gerüstmaterial für den Aufbau transportieren. Das verantwortliche Unternehmen Lindner Gerüstbau GmbH aus Kolkwitz wurde für die Realisierung und Umsetzung dieses Mammutprojektes beauftragt.

Das soll bei der Mammutaufgabe helfen

Sobald der Gerüstaufbau abgeschlossen ist, können die Geda Transportbühnen erst richtig zeigen, was in ihnen steckt. Mit ihren zwei separaten Steuerungen können sie sowohl als reiner Materialaufzug, sowie als Transportbühne für Personen und Material verwendet werden. Diese Eigenschaft werde besonders während der eigentlichen Renovierung zum Einsatz kommen. Damit sollen alle beteiligten Personen sicher und schnell an ihr Ziel befördert werden. Auch der Transport sperriger Baumaterialien stelle dank der geräumigen Bühne kein Problem dar. Diese werde an drei Geräten verwendet und mit nur einer Fahrt viele schwere sowie große Materialien transportieren. Bei den geringen Platzverhältnissen in Plauen, sei dies Gold wert.

Das ist der Projektpartner von Geda

Die Lindner Group ist Europas führender Spezialist in den Bereichen Innenausbau, Fassaden und Isoliertechnik. Das Familienunternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im „Bauen mit neuen Lösungen“. Zudem setze das Unternehmen in der Entwicklung und Ausführung von Projektlösungen auf die Schaffung von Mehrwerten. Mit weltweit gut 7.500 Mitarbeitern betreibt Lindner vom bayerischen Arnstorf aus Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in mehr als 20 Ländern.