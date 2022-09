EnBW ODR und Erdgas Schwaben gründen Energieversorgung Donautal

Unternehmensgründung

Die Geschäftsführer der neu gegründeten Energieversorgung Donautal sind Uwe Sommer, (Prokurist in der erdgas schwaben Gruppe) und Sebastian Maier (Vorstand der EnBW ODR AG). Foto: erdgas schwaben gmbh

Im Sommer 2022 hat die EnBW ODR AG gemeinsam mit der Erdgas Schwaben gmbh das Gemeinschaftsunternehmen Energieversorgung Donautal mit Sitz in Gundelfingen gegründet. Welche Auswirkungen die neue Partnerschaft hat.

Die Geschäftsführer der Gesellschaft Energieversorgung Donautal sind Sebastian Maier, Vorstand der EnBW ODR AG, und Uwe Sommer, Prokurist in der Erdgas Schwaben Gruppe. Sie führen das gemeinsame Unternehmen über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg und Bayern hinweg.

Die Energiewende gemeinsam gestalten

Mit der länderübergreifenden Zusammenarbeit in der Region Nordschwaben möchten beide Unternehmen ihre Kompetenzen für die Energieversorgung in der Region bündeln. Die Energieversorgung Donautal steht wie alle regionalen Energieversorger vor der Herausforderung der Energiewende auf dem Land. Sebastian Maier betont in diesem Zusammenhang die Auswirkungen der neuen Partnerschaft: „Die neu gegründete Gesellschaft stärkt zum einen die Versorgungssicherheit in der Region und befähigt uns zum anderen, die Energiezukunft mit dem gemeinsamen Knowhow zu gestalten“.

Einsatz von Wasserstoff im Energiesektor

Die Entwicklungen im Bereich der Gasversorgung stehen derzeit, wie überall in Deutschland, im Vordergrund. Der Partner aus dem Bereich Gasversorgung, Erdgas Schwaben gmbh, ist beispielsweise am Ausbau von wasserstofffähigen Netzen beteiligt. „Wir setzen den Fokus auf die Energiewende und die Bereitstellung von regenerativem Wasserstoff über unser Leitungsnetz, das jetzt schon überwiegend H2-ready ist. Diese besondere Partnerschaft investiert noch einmal in die Zukunftsfähigkeit der Region rund um Gundelfingen“, erklärt Uwe Sommer.