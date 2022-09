Was bedeutet ein Erdgas-Preisdeckel für Erdgas Schwaben?

Einschätzung

Die Hauptverwaltung von Erdgas Schwaben in Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Es wird ein teurer Winter für Privathaushalte und Unternehmen. Deshalb wird ein Preisdeckel für Gas diskutiert. Aber was bedeutet dieser Vorschlag für Erdgas Schwaben?

Eine Turbine des deutschen Herstellers Siemens soll fehlerhaft konstruiert sein. Deshalb gelange derzeit kein weiteres Erdgas durch die Pipeline Nordstream 1 nach Deutschland. Das Satire-Magazin Heute Show des ZDF witzelt auf Instagram unterdessen, welche Ausrede als nächstes käme, die immer weiter sinkende Gaslieferungen nach Russland begründen: Bier im Kontrollpult oder ein Marderschaden? Die Konsequenz bleibt jedoch die selbe: Gas wird teuer – und das trifft Unternehmen wie auch Privathaushalte.

Ist ein Gaspreis-Deckel die Lösung?

Die Bundesregierung möchte die Bevölkerung und die Wirtschaft entlasten. Doch welcher Weg der richtige ist, bleibt bislang unklar. Beim angekündigte Entlastungspaket kritisiert Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, er sehe noch Handlungsbedarf, der den Mittelstand berücksichtige. Ein weiterer Vorschlag, der in Europa derzeit diskutiert wird: eine Deckelung des Gaspreises. In Spanien und Portugal gibt es eine solche Regelung bereits. Norwegen hingegen lehnt das Konzept ab – in Deutschland gibt es ebenfalls keine Deckelung, dafür aber eine Gasumlage, die Energieunternehmen stützen soll, die Preise für Verbraucher aber weiter steigen lässt – das trifft folgerichtig auch die großen Unternehmen der Region, wie etwa Kuka, Bosch oder Liebherr Aerospace.

So reagiert Erdgas Schwaben auf den Gaspreis-Deckel

Aber wie schätzen die Energie-Unternehmen den diskutierten Gaspreis-Deckel ein? B4BSCHWABEN.de hat bei Erdgas Schwaben nachgefragt. Ein Sprecher des Unternehmens teilt mit: „Es gibt mit Blick in das europäische Ausland mehrere Ansätze, einen Energiepreisdeckel umzusetzen, die alle mit spezifischen Vor- und Nachteilen verbunden sind. Bis dato hatte sich die Bundesregierung ja gescheut, mit einem Preisdeckel direkt in den komplexen Energiemarkt einzugreifen: Der Markt dient dazu, dass die Energie von den günstigsten Produzenten hergestellt wird, und zwischen Unternehmen und Ländern hin und her fließt.“ Zudem prognostiziert Erdgas Schwaben: „Ein Eingriff in den Marktmechanismus könnte dazu führen, dass an einer Stelle Energie fehlt und evtl. Industrieprozesse abgeschaltet werden müssten. Den heutigen Medien ist ja zu entnehmen, dass Herr Habeck in Kürze einen Strompreisdeckelverabschieden möchte – ein Projekt, das, wie er selber sagt, normalerweise zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen würde. Wie der Strompreisdeckel konkret ausgestaltet werden soll, ist wohl momentan noch unklar – greift er auf Erzeugerebene wie beispielsweise in Portugal (mit dem Nachteil, dass vom Steuerzahler subventionierte Energie ins Ausland abfließt) oder werden mit den Verteilunternehmen Preisobergrenzen vereinbart (das wäre das Modell aus Großbritannien), oder denkt sich die Bundesregierung ein Hybridmodell aus?“