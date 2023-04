Einkaufen für den guten Zweck - Dorfläden im Donau-Ries unterstützen die Tafel

Soziales Engagement

Dorfladen-Tafel-Aktion: zusammen Teller füllen

Für die Tafeln wird es immer schwieriger, allen Bedürftigen zu helfen, sie sind auf Hilfe von außen angewiesen und gerade in dieser schwierigen Zeit kann man nicht genug Unterstützung bekommen. Deshalb haben die Dorfläden in Donau Ries entschlossen die „Dorfladen-Tafel-Aktion: zusammen Teller füllen!“ ins Leben zu rufen. Wie die Aktion funktioniert:

Die Tafeln im Landkreis Donau-Ries unterstützen Bedürftige mit Lebensmitteln und sind dabei selbst auf Unterstützung angewiesen. Zu Beginn der Osterferien können alle Kunden der genossenschaftlichen Dorfläden nun ein Lebensmittel pro Einkauf mehr einkaufen und der Tafel spenden. Eine Box in den Dorfläden steht dafür zur Verfügung. Nicht angenommen werden können gekühlte Lebensmittel, Tiefkühlware, Alkohol und Zigaretten.

Herrausforderungen der Tafel

Mit dem Aufkommen globaler Krisen wird auch die Arbeit der Tafeln im Donau-Ries noch wichtiger, deshalb aber auch herausfordernder, sagt Landrat Stefan Rößle. Neben einer Vielzahl an zusätzlichen Kundinnen und Kunden haben die beiden Einrichtungen in Nördlingen und Donauwörth zudem auch mit Energiekostensteigerungen und weniger Lebensmittellieferungen zu kämpfen. Die Tafeln sind daher zunehmend selbst auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Deshalb hat sich das Dorfladennetzwerk Donau-Ries entschlossen mit der „Dorfladen-Tafel-Aktion: zusammen Teller füllen!“ zu unterstützen, berichtet Konversionsmanagerin Barbara Wunder. Zum Start der Osterferien

am 03.04.2023 stehen in allen 12 Dorfläden Boxen bereit, die befüllt werden können. Den Kunden wird vorgeschlagen, ein Lebensmittel mehr zu kaufen als auf ihrem Einkaufszettel steht und dieses für die Tafeln in die Box zu legen.

Was wird benötigt?

Benötigt werden vor allem Konserven aller Art, Essig und Öl, Kaffee, Tee, Kakao, Marmelade und Honig, Nudeln und Reis, Mehl, Margarine, Zucker, H-Milch, Hygieneartikel wie Duschgel, Seife, Shampoo, Zahnpasta, Bürsten, Deo und Babywindeln, Reinigungsmittel aller Art, Gewürze, Salz und Pfeffer, Müsli und Cornflakes, Ketchup, Mayo, Senf, sowie Süßigkeiten und Knabberzeug aller Art. Nicht angenommen werden können gekühlte Lebensmittel, Tiefkühlware, Alkohol und Zigaretten.