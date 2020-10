Destilla veranstaltet digitalen Berufswegekompass

Not macht erfinderisch: Da der Berufswegekompass in Harburg in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, macht die Destilla GmbH aus Nördlingen aus dieser Not eine Tugend und veranstaltet in den Herbstferien eine kleine digitale Ersatzveranstaltung.

Am Dienstag und Mittwoch, 03. und 04. November 2020, beantworten die Auszubildenden aus dem 2. Lehrjahr sowie ihre Ausbilder in gewohnter Weise alle Fragen der Schüler. Neu ist jedoch das Medium – Instagram. Mittels Live-Übertragung können alle Interessierten mit dabei sein und Teil des Events werden. Die Auszubildenden werden von ihrer täglichen Arbeit bei Destilla berichten und erzählen, was sie am Unternehmen schätzen und wieso sie sich für eine Ausbildung beim Nördlinger Aromenhersteller entschieden haben. Zudem gibt es Infos zu Ausbildungsinhalten, Berufsschule und zu den Karriere- und Weiterbildungschancen nach dem Ende der Ausbildung.

Fragen können bereits im Vorfeld gestellt werden

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern können ebenso im Vorfeld Fragen stellen, die dann in der jeweiligen 30-Minütigen Ausbildungssession beantwortet werden. Dies kann per Mail oder direkt über den Instagram-Kanal geschehen. Natürlich können auch während dem Live-Event noch Fragen gestellt werden.

Während den zwei Tagen werden alle Ausbildungsberufe des Unternehmens vorgestellt, dazu zählen: Chemielaborant/in, Destillateur/in, Industriekauffrau/mann, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker/in für Systemintegration. Zudem bietet Destilla duale Studiengänge an. Nähere Infos, unter anderem zu den jeweiligen Zeiten, folgen auf der Unternehmens-Homepage beziehungsweise direkt über den Instagram-Kanal von Destilla.

Über Destilla

Seit 1969 produziert die Destilla GmbH in Nördlingen Aromen und Extrakte in höchster Qualität. Ihre Produkte finden sich unter anderem in Getränken, Süßwaren, Würzigem und Milchprodukten wieder. Mittlerweile zählt Destilla zu den international führenden Anbietern natürlicher Aromen und beschäftigt über 160 Mitarbeiter an zwei Standorten.