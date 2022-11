Destilla Nördlingen ist Teil der 100 innovativsten deutschen Mittelständer

Auszeichnung

Destilla aus Nördlingen ist Teil der 100 innovativsten deutschen Mittelständer. Foto: Destilla

Die Strategieberatung Munich Strategy und das Magazin WirtschaftsWoche küren jährlich die innovativsten Mittelständler Deutschlands. Zum dritten Mal in Folge hat es die Destilla GmbH aus Nördlingen in dieses Ranking geschafft. Welche Wege das Familienunternehmen in Zukunft einschlagen möchte.

Nachdem Destilla bereits 2020 als Top-Innovator ausgezeichnet wurde, konnte sich das Unternehmen bisher dauerhaft im Ranking von Munich Strategy in Kooperation mit der WirtschaftsWoche festsetzen. Dabei durchlief der Hersteller natürlicher Geschmackstoffe einen mehrstufigen Prozess und wurde am Ende aus 4.000 teilnehmenden Unternehmen in die Top 100 gewählt. Zur Errechnung des Scores werden unter anderem die Parameter Umsatz- und Gewinnentwicklung, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Expertenmeinungen sowie die Anzahl an Produktneuheiten am Markt der teilnehmenden Firmen herangezogen.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Destilla investiert in Forschung und Entwicklung

„Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr, bestätigt sie uns doch in unserer Vision und der tagtäglichen Arbeit bei Destilla“, erklärt Matthias Thienel und ergänzt: „Gemeinsam mit unseren Kunden möchten wir die Lebensmittel von morgen mitgestalten und aktiver Ideengeber sowie Innovationstreiber in diesem Prozess sein.“ Dafür investiert die Destilla GmbH jährlich etwa 20 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Ebenso sucht der Einkauf nach neuen Rohwaren auf der ganzen Welt und das Marketing betreibt intensive Marktforschung.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ausgezeichnet neben Branchengrößen wie Frosta oder True Fruits

„Diese Mühen werden mit der Auszeichnung als einer der innovativsten deutschen Mittelständler nun honoriert“, freut sich Armin Thienel. „In einer Reihe mit Branchengrößen aus der Lebensmittelindustrie wie zum Beispiel der Rügenwalder Mühle, Frosta, Ankerkraut, True Fruits oder dem Haus Rabenhorst genannt zu werden, macht uns stolz und motiviert uns zugleich den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen“, so Armin Thienel weiter.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neuer Standort in Nördlingen geplant

Für die Zukunft will sich Destilla weiter gut aufstellen. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sollen weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben. Kluge Produktkonzepte werden den Kunden und nicht zuletzt den Verbrauchern auch in den kommenden Jahren einen Mehrwert bieten. Zudem befindet sich die Erweiterung des neuen Standortes am Nördlinger Werk im Industriegebiet „Steinerner Mann“ mitten in den Planungen. Mit dem Baubeginn wird bereits im Jahr 2023 gerechnet.