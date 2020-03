Dehner: Neue Zoo-Welt in Rain am Lech

Die Unternehmenszentrale von Dehner in Rain am Lech. Foto: Ferdinand Graf Luckner/Dehner Holding GmbH & Co. KG

Rain am Lech

Anfang April eröffnet der Garten- und Tierspezialist Dehner seine rundum erneuerte Zoo-Welt am Unternehmenssitz in Rain. Auf was die Kunden sich zukünftig freuen können.