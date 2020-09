Betten.de der Raumschmiede von DISQ und n.tv ausgezeichnet

Betten.de, einer der führenden deutschen Online-Händler für Matratzen und Schlafzimmermöbel, zählt zu den besten deutschen Online-Shops 2020. Die Prämierung erfolgte als Ergebnis einer umfassenden Konsumentenbefragung durch das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und den Nachrichtensender n-tv. Nach 2018 und 2019 gehört Betten.de bereits damit bereits zum dritten Mal in Folge zu den Preisträgern der Studie.

Ulrich Carsten: Die Auszeichnung bestätigt unseren Fokus

Betten.de setzte sich in der Kategorie „Schlafzimmermöbel, Betten & Matratzen“ gegenüber der Konkurrenz insbesondere durch seinen Internetauftritt durch, heißt es in eiern Mitteilung der Raumschmiede GmbH, der von den Studienteilnehmern auf den ersten Platz gewählt wurde. Auch in den Teilbereichen Preis-Leistungsverhältnis, Kundenservice sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen erhielt Betten.de gute Bewertungen.

„Wir freuen uns riesig, auch dieses Jahr wieder zu den besten deutschen Online-Shops zu gehören,“ sagte Betten.de-Gründer Ulrich Carsten. Außerdem erklärte er: „Im Internet-Handel zählen neben der Qualität des Shops vor allem auch die Betreuung und damit die Zufriedenheit der Kunden. Dass die Studienteilnehmer uns genau in diesen Bereichen sehr hoch oder sogar am höchsten bewertet haben, ist sehr erfreulich und zeigt, dass wir genau richtig liegen. Die Auszeichnung bestätigt uns darin, unseren Fokus auch weiterhin auf individuelle Kundenbetreuung durch hoch qualifizierte Fachberater und ein optimales, umfassendes Einkaufserlebnis in unserem Online-Shop zu legen“.

Über die DISQ-Studie

Für die DISQ- und n-tv-Studie bewerteten insgesamt 49.264 Männer und Frauen mittels eines standardisierten Fragebogens Online-Shops, mit denen sie in den letzten 12 Monaten Kontakt hatten. Dabei wurde die Zufriedenheit der Kunden in den sechs Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen untersucht. Von insgesamt 733 evaluierten Unternehmen wurden je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Unternehmen pro Kategorie bis zu drei Online-Shops ausgezeichnet.