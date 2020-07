Raumschmiede GmbH verzeichnet Rekordhalbjahr

Bereits Anfang Juni hat die Raumschmiede GmbH dieses Jahr angekündigt, durch die Corona-Krise einen Boom zu erleben. Das wurde nun durch die Halbjahresbilanz bestätigt. Aufgrund der Corona-bedingten Besonderheiten im Einzelhandel seien vor allem die Monate April und Mai bemerkenswert gewesen. In diesem Zeitraum verzeichneten die Online-Shops der Raumschmiede GmbH zeitweise mehr als doppelt so viele Bestellungen wie in den Vorjahren. Auch nach der Wiedereröffnung der Ladengeschäfte hielt der Online-Nachfrageboom zunächst noch einige Zeit an, ehe sich das Bestellaufkommen ab Mitte Juni wieder auf den für die Saison erwarteten Rahmen normalisierte und im ursprünglichen Jahresplan liegt.

Der Bruttoumsatz der Raumschmiede GmbH lag im ersten Halbjahr 2020 bei rund 59 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wo der Umsatz bei 38 Millionen Euro lag, entspricht dies einem Wachstum von über 55 Prozent. Die Anzahl der versandten Artikel stieg von rund 200.000 im Vorjahr auf zirka 300.000 im ersten Halbjahr 2020.

Mitarbeiterzahl wurde aufgestockt

Aufgrund der extrem gestiegenen Nachfrage in den auch in „normalen“ Jahren bereits umsatzstarken Frühjahrsmonaten stand das Unternehmen kurzfristig zusätzlich vor großen logistischen Herausforderungen. Durch schnelle und flexible Anpassungen ihrer Lieferabläufe und eine Aufstockung der Mitarbeiterzahl konnte die Raumschmiede GmbH aber den gewohnten Lieferservice auch während des Lockdowns weitestgehend gewährleisten.

Einmaliges Halbjahr in der Unternehmensgeschichte

„Dieses erste Halbjahr war bislang einmalig in unserer Unternehmensgeschichte“, sagt Jürgen Schuster, der Geschäftsführer der Raumschmiede GmbH. „Angefangen vom Umsatz- und Bestellvolumen über logistische Herausforderungen bis hin zu den individuell betroffenen Lebenssituationen unserer Kunden und Mitarbeiter – wir mussten uns über Monate hinweg immer wieder neu orientieren und an die jeweils aktuellen Begebenheiten anpassen. Dies ist uns im Wesentlichen gut gelungen. Da sich unser Geschäftsalltag mittlerweile wieder normalisiert hat, können wir jetzt in Ruhe die Garten-Saison abschließen und uns auf die im Spätsommer beginnende Betten- und Wohnmöbelsaison vorbereiten.“

Über Raumschmiede GmbH

Die Raumschmiede GmbH betreibt die branchenführenden Online-Fachgeschäfte Gartenund-Freizeit.de für Garten- und Freizeitmöbel und Betten.de für Matratzen und Schlafzimmermöbel sowie den Onlineshop Piolo.de für Wohnungseinrichtung. Das Gesamtportfolio der Raumschmiede-Shops umfasst zurzeit über 30.000 verschiedene Produkte.