Arbeitsmarkt in der Region Donauwörth bleibt stabil im Februar

Analyse

Archivbild. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Foto: Agentur für Arbeit Donauwörth

Die Arbeitslosigkeit in den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm ist im Februar leicht angestiegen. Die Agentur für Arbeit Donauwörth hat aktuelle Zahlen veröffentlicht. Ein Einblick in die Situation am Arbeitsmarkt.