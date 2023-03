Die Arbeitslosigkeit in der Region Augsburg stagnierte im Februar

Analyse

Archivbild. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Foto: Agentur für Arbeit Augsburg

Die Arbeitslosenquote in Augsburg ist im Monat Februar gleichgeblieben. Damit bleibt der Arbeitsmarkt in der Region beständig. Ein Ausblick auf aktuelle Zahlen.

Im Vergleich zum Vorjahr befinden sich die beiden Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg noch im Bereich der Vollbeschäftigung und in der Stadt Augsburg ist die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. „Der Februar hat auf dem Arbeitsmarkt kaum Spuren hinterlassen, die Arbeitslosigkeit ist nahezu gleichgeblieben. Wir verzeichnen einen minimalen Rückgang um 37 Personen zum Vormonat aber weiterhin einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat (plus 747). Die Zunahme resultiert weiterhin aus einem Plus im Bereich SGB II und bei den Gruppen der Ausländer und der Frauen, was den Schluss zulässt, dass es sich um den Zugang ukrainischer Geflüchteter handelt. In diesem Monat weist die Statistik 15.580 Arbeitslose und erneut eine Quote von 4,0 Prozent aus (Vorjahr 3,8 Prozent)“, berichtet die Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit Augsburg, Elsa Koller-Knedlik.

Zahl der offenen Stellen steigt

„Der Arbeitsmarkt in der Region Augsburg bewegt sich weiterhin kaum und bleibt daher beständig. Die Zahl der offenen Stellen steigt wieder etwas an, auf derzeit 6.200 und liegt damit um 117 oder 1,9 Prozent höher als vor einem Monat und 256 oder 4,0 Prozent niedriger als vor einem Jahr“, berichtet Koller-Knedlik weiter.

Arbeitsmarkt im Februar

Verglichen mit Februar 2022 nahm die Arbeitslosigkeit bei den Langzeitarbeitslosen und den Menschen mit Behinderung ab. Die Veränderung schwankte zwischen minus 12,1 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen, bis hin zu plus 19,3 Prozent bei den Ausländern. Die Unterbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: um 2.760 oder 14,3 Prozent.

Regionaler Arbeitsmarkt der Stadt Augsburg

In der Stadt Augsburg liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 9.318. Das sind 32 oder 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor und entspricht einer Quote von 5,5 Prozent (5,5 Prozent im Vormonat). Im Februar 2022 betrug die Arbeitslosenquote 5,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 405 oder 4,5 Prozent mehr Arbeitslose. Im Februar nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr bei den Langzeitarbeitslosen und den Menschen mit Behinderung ab. Die Bandbreite reichte von minus 12,3 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen bis plus 15,2 Prozent bei den Ausländern. Die Arbeitslosenquote beträgt 7,7 Prozent (Vormonat 7,5 Prozent, Vorjahr 6,9 Prozent).

Situation im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg gibt es im Februar fünf Arbeitslose oder 0,1 Prozent weniger im Vergleich zum Vormonat: 4.109 sind derzeit registriert. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 197 oder 5,0 Prozent Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote verharrt auf 2,8 Prozent. Im Landkreis nahm im Februar zudem die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr bei den Älteren und den Ausländern zu. Die Bandbreite reichte von minus 17,4 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen bis plus 24,8 Prozent bei den Ausländern. Die Unterbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: um 860 oder 17,1 Prozent.

Zahlen des Landkreises Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind im Februar 2.153 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 64 Arbeitslose oder 2,9 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zu Februar 2022 sind es 145 oder 7,2 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote zum Vormonat verharrt auf 2,8 Prozent. Im Februar 2022 betrug die Arbeitslosenquote 2,6 Prozent. Sie liegt dennoch weiterhin im Korridor der Vollbeschäftigung. Im Landkreis Aichach-Friedberg nahm die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr bei den Langzeitarbeitslosen ab. Die Bandbreite über alle Gruppen hinweg ging von minus 1,1 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen bis plus 42,9 Prozent bei den Jugendlichen. Die Unterbeschäftigung ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: um 505 oder 20,9 Prozent.

Ausbildungsstellenmarkt

Betriebe und Verwaltungen meldeten seit Oktober für das Berufsberatungsjahr 2022/2023 3.213 Berufsausbildungsstellen. Das sind 174 oder 5,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (3.387). Die Zahl der Bewerber stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 73 oder 3,6 Prozent (2.028).