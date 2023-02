Röhm aus Sontheim gewinnt den „Best of Industry“ Award

Auszeichnung

Die Röhm GmbH freut sich riesig über die Auszeichnung mit dem „Best of Industry“ Award. Foto: Röhm GmbH

Sontheim an der Brenz ist fortan offiziell Innovationsstandort der Spanntechnik. Wie die Röhm GmbH sich dafür den „Best of Industry“ Award sichern konnte.

Der Spann- und Greifmittelspezialist mit Sitz in Sontheim an der Brenz wird vom Fachmagazin MaschinenMarkt ausgezeichnet. Prämiert wird das Unternehmen für eine eigens entwickelte Spannbacke. Insgesamt standen 180 Innovationen zur Wahl. In der Kategorie Spannmittel erhielt die Neuheit von Röhm die meisten Stimmen. Die Jury besteht im Online-Voting aus den Anwendern selbst. Insgesamt gab es 20.000 Stimmen, die eingereicht wurden. Der „Best of Industry“ Award wurde 2016 zum ersten Mal vergeben. Mit ihm sollen die neusten Entwicklungen und Weiterentwicklungen in verschiedenen Kategorien gewürdigt werden.

Was bedeutet der „Best of Industry“ Award für Röhm?

„Diese Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für unser ganzes Team. Wir bieten den Anwendern mit der iJaw im Fertigungsprozess der Metallbearbeitung eine ganze Reihe an Vorteilen und tragen maßgeblich zur Prozessoptimierung bei. Ich freue mich sehr, dass unsere Neuheit in der Gunst der Fachleute die klare Nummer 1 ist“, sagt Thomas Roth, Head of Business Development der Röhm GmbH.

Was macht die Spannbacke so innovativ?

Die ausgezeichnete Spannbacke von Röhm sei die erste überhaupt, welche mit Sensorik und kabelloser Datenübertragung ausgestattet ist. So lassen sich während der spannenden Bearbeitung die Spann- und Bearbeitungskräfte in Echtzeit messen. Die Datenübertragung an ein Gateway erfolgt über den Industriestandard IO-Link Wireless.

Welchen Nutzen bringt die Innovation von Röhm?

Die Echtzeitmessung der Spann- und Bearbeitungskräfte während des Bearbeitungsprozesses soll dem Anwender die Arbeit erleichtern. Dafür sorge eine schnellere Rüstzeit, vorausschauendes Wartungsmöglichkeiten der Spannmittel oder die Taktzeitreduktion. Diese führe in Summe zu einer höheren Produktivität, geringeren Teilekosten, Dokumentation von Messdaten und mehr Sicherheit in der Bearbeitung. Für die Röhm GmbH aus Sontheim sei diese Prozessoptimierung ein echter Meilenstein in der Digitalisierung der Fertigung.