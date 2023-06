Lusini Group eröffnet neuen Standort in Kroatien

Expansion

Boris Steinhagen, CEO der Lusini Group blickt positiv in die Zukunft des neuen Standorts. Foto: Luisini

Der Hotellerie- und Gastronomieausstatter Lusini Group hat im Mai einen neuen Standort in Kroatien eröffnet. Das Unternehmen aus Wertingen reagiert damit auf die steigende Nachfrage des kroatischen Tourismus. Was verspricht sich der Omnichannel-Anbieter durch den Wachstumskurs?

Mit der neuen Niederlassung in Zagreb erhöht die Lusini Group ihre europäische Präsenz auf 13 Standorte und verspricht sich dadurch eine langfristige Wachstums- und Expansionszunahme. In Kroatien ist das Unternehmen seit Mai erstmals mit einer eigenen Niederlassung und Online-Shop vertreten. Damit ist der Omnichannel-Anbieter Lusini in 13 europäischen Märkten aktiv.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gezielt mehr Wachstum durch Internationalisierung

Die Expansion ist Teil der Wachstumsstrategie von Lusini, mit dem Ziel Kunden und Partner vor Ort optimal zu bedienen und zu unterstützen. Boris Steinhagen, CEO der Lusini Group blickt positiv in die Zukunft: „Die Eröffnung unseres neuen Standorts in Zagreb, und demnächst auch des eigenen Showrooms vor Ort, sind wichtige Meilensteine. Damit setzen wir unsere Internationalisierungsstrategie fort und unser kroatisches Team kann unsere Kunden und Kundinnen noch besser betreuen sowie mit unserer Expertise und persönlichem Service beraten.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Über die Lusini Group

Der Omnichannel-Anbieter Lusini mit Hauptsitz im schwäbischen Wertingen, ist als Hotellerie- und Gastronomieausstatter im Non-Food-Bereich in Europa verankert. 1987 als Hotelwäsche Erwin Müller gegründet und mit vier Mitarbeitern als Textilgroßhändler gestartet, zählt die Unternehmensgruppe inzwischen rund 650 Mitarbeiter an 15 internationalen Standorten.