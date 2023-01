Wertinger Lusini Group erweitert seine Geschäftsführung

Personalie

Tobias Wielpütz ist neuer COO der Lusini Group. Foto: Lusini Group

Tobias Wielpütz wird zum 1. Februar 2023 Chief Operating Officer (COO) bei der LUSINI Group. Die aktuelle Unternehmensleitung, bestehend aus Boris Steinhagen (CEO) und Tobias Steinbacher (CFO), wird damit erweitert. Der 42-Jährige übernimmt die Bereiche Fulfillment, IT, HR und Customer Service der international tätigen Lusini Group. Jüngst nahm das in Wertingen ansässige Unternehmen eine Namensänderung vor. Mit der verstärkten Führungsebene knüpft der Hotellerie- und Gastronomieausstatters an sein Re-Branding nun eine weitere Umstrukturierung an.

Warum der neue COO ein „Meilenstein“ für Lusini ist

„Wir freuen uns, dass wir mit Tobias Wielpütz einen hochqualifizierten und prozesserfahrenen Experten gewinnen konnten, dessen Erfahrungen in der Branche und Führungsqualitäten perfekt zu unserer Vision und unserem Way of Working passen. Die Besetzung der neugeschaffenen Position des COO mit Tobias Wielpütz ist ein weiterer Meilenstein für Lusini, mit dem wir wichtige Weichen für die Digitalisierung unserer Prozesse, der stärkeren Fokussierung auf Serviceangebote und die Anpassung unserer Strukturen an unser dynamisches Wachstum stellen“, so Boris Steinhagen, CEO der Lusini Group aus Wertingen.

Welche Expertise bringt der neue Geschäftsführer von Lusini mit?

Das Familienunternehmen stellt damit ihr Management ab dem 1. Februar 2023 neu auf. Wielpütz verstärkt in der neu geschaffenen Position als Chief Operating Officer (COO) die Geschäftsführung des Omnichannel-Anbieters. Dieser zählt zu den führenden Hotellerie- und Gastronomieausstattern im Non-Food-Bereich in Europa. Mit seiner Unterstützung für das Managementteam soll er den Wachstumskurs der Wertinger Lusini Group national wie international gezielt vorantreiben. Der 42-jährige Diplom-Kaufmann bringt langjährige Führungserfahrung im Logistikbereich mit. Unter anderem war er als Bereichsleiter Logistik bei Amazon und als Production Warehouse Manager bei Coca-Cola tätig. Zuletzt war er fast sieben Jahre lang regionaler Betriebsleiter beim Lebensmittel-Großhändler Chefs Culinar.