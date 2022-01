Josef Gartner GmbH sammelt 15.000 Euro Spenden

Zum zweiten Mal in Folge verzichtete die Josef Gartner GmbH auf Grund der fortwährenden Corona-Pandemie auf die Durchführung der traditionellen Weihnachtsfeier. Dennoch hielt das Unternehmen an einigen liebgewonnen Traditionen fest, die kurzerhand online im Firmenintranet umgesetzt wurden.

So fertigten die auszubildenden Konstruktionsmechaniker im Herbst mehr als 20 große und kleine Weihnachtsbäume aus Metall. Die Bäumchen, die mit Christbaumkugeln und Lichterkette geschmückt waren und zwischen 35 Centimeter und 3,20 Meter maßen, wurden über den firmeninternen Onlineshop für den guten Zweck feilgeboten und waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Auch die traditionelle Tombola wurde online durchgeführt, dabei waren die gut 1.200 Lose schnell verkauft, schließlich verbarg sich hinter jedem dritten Los ein Gewinn. Darin enthalten waren zahlreiche von Geschäftspartnern gespendete Preise, wie zum Beispiel Tablets, ein Fernseher oder Gutscheine. Insgesamt kam durch die Tombola sowie den Verkauf der Weihnachtsbäume aus den Händen der Mitarbeiter ein stattlicher Betrag zusammen, den die Unternehmensleitung auf eine Gesamtsumme von 15.000 Euro aufrundete.

So wurden in diesem Jahr unter anderem folgende soziale Einrichtungen in der Region bedacht: Kinder und Jugendhospizdienst der Malteser (Region Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries), Caritasverband für die Region Günzburg und Neu-Ulm e.V., der Tierschutzverein Günzburg e.V. und das Tierheim Arche Noah.