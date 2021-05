Grünbeck und FC Augsburg verlängern Partnerschaft

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der FC Augsburg freut sich über ein weiteres starkes Zeichen aus dem Top-Sponsoren-Kreis: Die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH wird auch künftig Exklusivpartner des Vereins sein. Die bereits seit 2014 bestehende Partnerschaft mit dem weltweit agierenden Wasseraufbereitungsspezialisten aus Höchstädt an der Donau wurde inhaltlich ausgebaut und um drei weitere Spielzeiten vorzeitig verlängert.

Werbepaket von Grünbeck wird erweitert



Das bisherige Werbe- und Kommunikationspaket von Grünbeck wird ab der kommenden Saison durch eine zusätzliche, prominente Werbedarstellung erweitert: Ab der Saison 2021/22 wird das Grünbeck-Logo auch auf den Cam Carpets neben den Toren prominent sichtbar sein und damit dem Unternehmen eine erweiterte TV-Werbepräsenz bieten. Zu den FCA-Heimspielen werde Grünbeck, sobald es die pandemische Lage wieder zulässt, seine Gäste weiterhin in die eigene Unternehmensloge in der WWK Arena einladen. Kombiniert werde der Stadionbesuch für die Grünbeck-Gäste dann zu ausgewählten Spieltagen mit einer exklusiven Stadionführung. Von dem Know-how aus über 70 Jahren Erfahrung im Bereich der Wasseraufbereitung profitieren auch die Spieler des FC Augsburg. In der Kommunikation setzt der Marktführer bei Enthärtungsanlagen in Deutschland auch weiterhin auf die digitalen Kanäle des FC Augsburg und bindet auf kreative Weise die FCA-Profis als Botschafter für seine Produkte und die Unternehmenskommunikation ein.

FCA Geschäftsführer Michael Ströll. Foto: Archiv/B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Verbundenheit zum Verein solll zum Ausdruck gebracht werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Dr. Günter Stoll, Geschäftsführer der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH erklärt: „Mit der vorzeitigen Verlängerung des Vertrages um weitere drei Jahre möchten wir unsere Verbundenheit zum Verein, auch in schwierigen Zeiten, zum Ausdruck bringen. In den kommenden Jahren wollen wir unsere erfolgreiche Partnerschaft weiterführen. Dabei setzen wir in der Kommunikation auf reichweitenstarke Medien sowie die emotionalen Erlebnisse eines Spieltages in der WWK Arena, an denen wir hoffentlich bald wieder gemeinsam teilhaben dürfen.“ „Wir pflegen mit den Verantwortlichen von Grünbeck seit vielen Jahren einen sehr partnerschaftlichen und vertrauensvollen Austausch. Dass wir diese Partnerschaft nun vorzeitig und gerade in der aktuellen Zeit, um drei weitere Jahre verlängern und sogar ausbauen konnten, spricht von großem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung, was uns sehr freut“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Partnerschaft konnte weiterentwickelt werden Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Simon Wortmann, Senior Director Sportfive, fügt an: „Die Partnerschaft zwischen Grünbeck und dem FC Augsburg konnten wir dank eines intensiven und fortlaufenden Austauschs zu Zielen und Motivationen beider Partner noch einmal weiterentwickeln. Ein wichtiger Aspekt der Partnerschaft ist die spezifische Ansprache der Zielgruppen von Grünbeck, die wir mit dem gemeinsam kreierten Paket sowohl über reichweiten- und kontaktstarke Werbemittel in regionaler und nationaler Ausprägung als auch den persönlichen und digitalen Austausch erreichen werden.“

Die Bernd Siegmund GmbH ist bereits seit 2015 Partner des FC Augsburg. Mitten in der Corona-Krise wurde nun bekannt, dass das Sponsoring um fünf Jahre verlängert wird. Bernd Siegmund, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens, hat im April im Interview verraten, weshalb und welche Vorteile Siegmund von diesem Engagement hat.