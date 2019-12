Gastransport: Verdichterstation Wertingen in Betrieb

Die bayernets GmbH hat die Inbetriebnahme der Verdichterstation Wertingen im Ortsteil Prettelshofen im Landkreis Dillingen an der Donau erfolgreich abgeschlossen. Die Verdichterstation ist Mitte Dezember 2019 in Betrieb genommen worden. Sie ist an einem Netzknoten angebunden, an dem die bestehenden Gastransportleitungen „Nordumgehung München“ (Amerdingen-Wertingen-Anwalting-Finsing-Schnaitsee) und „CEL“ (Vohburg-Wertingen-Senden) zusammenlaufen.

Große Investition in das gemeinsame Projekt

Die Verdichterstation hat eine Leistung von insgesamt 33 Megawatt und besteht aus drei elektrisch betriebenen Verdichtereinheiten. In den Bau dieser Station haben die Fernleitungsnetzbetreiber bayernets GmbH mit einem Anteil von 55 Prozent und Open Grid Europe GmbH mit einem Anteil von 45 Prozent insgesamt 107 Millionen Euro investiert. Beide Unternehmen sind ebenfalls an der Gastransportleitung „Nordumgehung München“ beteiligt.

„Die Inbetriebnahme der Verdichterstation Wertingen ist wie geplant fristgerecht zum Jahresende 2019 erfolgt. Mit dieser Maßnahme wird das Transportsystem der bayernets und der Open Grid Europe für den erhöhten Kapazitätsbedarf in Bayern und Baden-Württemberg weiter optimiert“, erklärt Dr. Matthias Jenn, Geschäftsführer der bayernets GmbH.

„Das gemeinsame Projekt stärkt den Nord-Süd-Transport von Gas in einem zukünftigen gemeinsamen Marktgebiet und verbessert die Anbindung von Speichern im Süden Deutschlands und in Österreich. Sie leistet somit einen Beitrag zur Versorgungssicherheit insbesondere im süddeutschen Raum“, unterstreicht Dr. Thomas Hüwener, Mitglied der Geschäftsführung der Open Grid Europe GmbH, die Bedeutung der Station.

Höhere Kapazitäten

Die Transportkapazität des bestehenden Leitungssystems erhöhe sich durch diese Maßnahme von ungefähr 600.000 Kubikmeter pro Stunde auf circa 1.100.000 Kubikmeter pro Stunde, teilt bayernets in einer Pressemitteilung mit. Die zusätzliche Transportkapazität werde vor allen Dingen bei hohem Transportaufkommen für das Ein- und Ausspeichern von Gasmengen aus den Erdgasspeichern beziehungsweise bei einem hohen Gasbedarf in Baden-Württemberg benötigt.

In den nächsten Monaten erfolgen noch Rekultivierungsarbeiten und die Begrünung der Verdichterstation. Außerdem werden Straßen und Wege in enger Abstimmung mit der Stadt Wertingen wiederhergestellt.