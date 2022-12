35 Mitarbeiter feiern Firmenjubiläum bei Grünbeck

Ehrung

Nach coronabedingter Pause gab es bei der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH im Herbst wieder eine große Ehrungsfeier für Jubilare, die in den ersten acht Monaten im Jahr 2022 ihr 10-, 20-, 25-, 30- und 35-jähriges Jubiläum begehen konnten. Insgesamt wurden 35 Mitarbeiter in Höchstädt an der Donau geehrt und fünf in den Ruhestand verabschiedet. So liefen die Feierlichkeiten ab.