Das ist das Fazit der Fit for Job! 2023 in Höchstädt

Nachwuchsförderung

Das Fazit der Fit for Job! fällt 2023 positiv aus. Foto: Landratsamt Dillingen an der Donau

Auch dieses Jahr war es wieder so weit: Fit for Job! Die größte Berufsinformationsmesse in Schwaben zog tausende Menschen an. Laut Landrat Markus Müller ist die Messe unverzichtbar für die Fachkräftesicherung. Hat er Recht?

Als unverzichtbare Säule der Fachkräftesicherung im Landkreis bezeichnete Landrat Markus Müller die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ , die unter großer Beteiligung am 11. März 2023 in Höchstädt stattfand. Knapp 2.000 Schüler habe Besuchstickets für die Nordschwabenhalle, die Messehalle „Das Handwerk“ und die Berufsschule Höchstädt, gebucht, um sich über Ausbildungsinhalte, Ausbildungszeiten und berufliche Perspektiven der Weiterbildung, zu informieren.

Große Beteiligung der Unternehmen

Gemeinsam mit den Organisatoren zog Landrat Markus Müller ein positives Fazit zur Messe. Durch eine erneut starke Beteiligung der Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung sowie der Behörden, Bildungseinrichtungen, Institutionen und Initiativen wurden von knapp 100 Ausstellern rund 170 Ausbildungsberufe und rund 50 duale Studiengänge, die im Landkreis angeboten werden, präsentiert. Dadurch wurde erneut die Leistungsstärke der heimischen Wirtschaft sichtbar.

Erfolgreicher Start in das Berufsleben

Regionale Orientierung für den Nachwuchs

Als Schlüssel für den Erfolg der „Fit for Job!“ sehen die Veranstalter neben dem umfassenden und crossmedialen Werbekonzept insbesondere die zielgerichtete Ausrichtung der Berufsinformationsmesse. Der Start in ein erfolgreiches Berufsleben hängt nach Meinung von Landrat Markus Müller ganz wesentlich von einer guten Ausbildung ab. Die Entscheidung für einen Studiengang oder eine duale Ausbildung präge den weiteren Lebenslauf und sollte daher gut abgewogen werden. Die „Fit for Job!“ biete dazu Möglichkeiten, sich frei zu orientieren und sich umfassend zu informieren. Insbesondere die Messehalle „Das Handwerk“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven Plattform entwickelt, in der zehn Innungen und die Kreishandwerkerschaft Nordschwaben die Vielfalt an zukunftsfähigen Ausbildungsberufen im Handwerk erlebbar präsentieren. „Durch die Stärkung der dualen und wohnortnahen Aus- und Weiterbildung kann dem in allen Branchen der Wirtschaft beklagten Fachkräftemangel entgegengewirkt werden“, betonte Landrat Markus Müller beim Pressegespräch.

Um die wirtschaftliche Stärke im Landkreis Dillingen auf Dauer halten zu können, seien die Unternehmen auf gut ausgebildete und qualifizierte Nachwuchskräfte angewiesen. Der Landrat bezeichnete die Berufsinformationsmesse mit ihrer Fülle an Informationsmöglichkeiten als verlässlichen Wegbegleiter der Schüler der Mittel- und Realschulen, der Gymnasien sowie der Fachober- und Berufsoberschule, die in diesem und den nächsten Jahren vor der Berufswahlentscheidung stehen.

Wichtige Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen

Gleichzeitig betonte er, dass das Geheimrezept des Erfolgs in der beispielgebenden Kooperation zwischen Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen liegen würde. Landrat Markus Müller dankte deshalb den anwesenden Vertretern der Wirtschaftsverbände für das hohe Engagement auf dem Gebiet der beruflichen Ausbildung. „Dadurch werden den jungen Menschen berufliche Perspektiven in der Region ermöglicht und die Attraktivität unseres Landkreises als Wirtschaftstandort mit Lebensqualität gestärkt“, so der Landrat. Neben all diesen Faktoren waren die Initiatoren und Sponsoren, der Landkreis sowie die Städte Höchstädt und Dillingen als maßgebliche Partner ebenso Garanten einer erfolgreichen Messe.