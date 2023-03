Welcher Job passt zu mir? „fitforJOB!“ findet in Augsburg statt

Ausbildungsmesse

Am 25. März findet die Berufsmesse „fitforJOB!“ in Augsburg statt. Foto: fitforJOB

Die „fitforJOB!“, die von der Handwerkskammer für Schwaben und der IHK Schwaben gemeinsam veranstaltet wird, ist die größte Berufsinfo-Messe in Schwaben. Am 25. März wollen sie in Augsburg über Berufsbilder, Jobsuche und vieles mehr informieren. Dadurch sollen etliche Fragen geklärt werden, die Schüler am Ende ihrer Schulzeit beschäftigt. Wie geht es nach dem Schulabschluss weiter? Welcher Job ist der richtige? Und welcher Karriereweg führt zum Ziel? Für Antworten öffnet die Messe Augsburg von 9 Uhr bis 15 Uhr ihre Türen. Im Messezentrum wollen dann 190 Aussteller den Schülern sowie jungen Menschen Informationen rund um die duale Ausbildung bereitstellen.

Was gibt es auf der „fitforJob“ zu sehen?

Mehrere Tausend Besucher werden im Augsburger Messezentrum erwartet. Sie können sich über mehr als 180 Berufsbilder aus Handel, Handwerk, Industrie und aus dem Dienstleistungsbereich ein Bild machen. Unternehmen, Schulen, Bildungsträger und andere Experten informieren an ihren Messeständen über ihre Angebote rund um die duale Ausbildung. Viele Betriebe haben dabei offene Stellen zu besetzen. Ergänzt wird dies von einem umfassenden Vortragsprogramm zur Berufswahl. Einblicke in ihren Alltag und in Karrieremöglichkeiten gibt es aus erster Hand, nämlich von Azubis selbst. Im Entdeckerforum können Interessierte Ausbildungsberufe hautnah erleben und selbst mit anpacken. Im Bewerbungsforum gibt es Tipps von Profis rund um die Bewerbung.

Was können Eltern auf der „fitforJob“ machen?

Eine wichtige Rolle bei der Berufswahl junger Menschen kommt den Eltern zu. Daher gibt es ein eigenes Vortragsprogramm speziell für diese Zielgruppe. Im Elternforum geht es um Fragen wie „Welche Wege gibt es nach dem Mittel- oder Realschulabschluss?“, „Wie kann ich mein Kind unterstützen?“, und „Was ist rund um die Ausbildung im Handwerk zu wissen?“.