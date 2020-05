Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen stark gestiegen

Im Landkreis Dillingen ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat stark gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,6 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats und sogar 0,9 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. „Die Corona-Pandemie mit all ihren negativen Auswirkungen auf weite Teile der Wirtschaft hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt und bildet sich jetzt auch in den Arbeitslosenzahlen ab“, erläutert Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur. „Zu Ende März hatten wir diesbezüglich noch keine aussagekräftigen Daten, da der statistische Stichtag vor den angeordneten Schutzmaßnahmen lag. Dies hat sich jetzt geändert. Aktuell sind 1.447 Menschen ohne Arbeit, das sind 299 mehr als vor einem Monat und 541 als vor einem Jahr. Von der üblichen Frühjahrsbelebung ist dieses Jahr nichts zu spüren.“

616 Menschen haben sich im April arbeitslos gemeldet

Im Monat April haben sich 616 Menschen neu arbeitslos gemeldet, 311 davon kamen aus einer Erwerbstätigkeit. Im Gegenzug beendeten nur 316 Personen die Arbeitslosigkeit, davon nahmen 157 eine Beschäftigung auf. Von den 1.447 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 897 bei der Arbeitsagentur und 550 im Jobcenter Dillingen gemeldet.

Thema Kurzarbeit beherrscht den Arbeitsmarkt

Der Agenturchef berichtet weiter: „Die Kurzarbeit stabilisiert die Beschäftigung in großem Ausmaß. Das Thema Kurzarbeit hat in den letzten Wochen unseren Arbeitsalltag beherrscht. Bis zum Anfang dieser Woche haben im Landkreis Dillingen 695 Betriebe für 12.126 Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet und es gehen auch weiterhin Anzeigen ein, die Kurve flacht aber deutlich ab. Die Anzeigen kommen aus nahezu allen Branchen. Schwerpunkte sind Gastronomie, Metallverarbeitung und der Einzelhandel. Die Bearbeitung der Anzeigen und in der Folge die Auszahlung der Leistungen haben für uns oberste Priorität. Durch eine massive Umsetzung von Personal in diesen Bereich konnte die Masse der in den vergangenen Wochen eingegangenen Anzeigen abgearbeitet werden. Aktuell ist sogar wieder eine zeitnahe Erteilung des Grundsatzbescheides möglich. Der Schwerpunkt der Bearbeitung hat sich jetzt auf die monatliche Zahlbarmachung des Kurzarbeitergeldes verlagert.“

Unterlagen oft unvollständig



Die Bearbeitung des Kurzarbeitergeldes funktioniere oft nicht schnell, wie die Agentur das gerne bewerkstelligen würde, da viele Betriebe die erforderlichen Antragsunterlagen nicht vollständig einreichen. Das führe zu Rückfragen und Mehraufwand sowohl bei vor Ort bei der Arbeitsagentur als auch im Betrieb und verzögert so die Auszahlung der Leistungen. „Deshalb appelliere ich an die Unternehmen, nur komplett ausgefüllte Anträge mit den erforderlichen Unterlagen einzureichen“, betont Paul.