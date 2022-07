Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

Wir haben die Antwort: Stellen Sie Ihre Frage an unseren B4BSCHWABEN.de-Beraterpool, kostenfrei und anonym

Abschied im Landratsamt Dillingen: Leo Schrell übergibt an Markus Müller

Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen.

Amtsübergabe

Abschied im Landratsamt Dillingen: Leo Schrell übergibt an Markus Müller

Landrat Leo Schrell übergab an seinem letzten Arbeitstag die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Markus Müller. Foto: Landratsamt Dillingen an der Donau

Von Michael Ermark

Facebook

Twitter

Whatsapp

E-Mail

Drucken

Damit ist die 18-jährige Amtszeit von Leo Schrell nun zu Ende gegangen. Was sein Nachfolger für den Landkreis Dillingen plant.



Am letzten Tag seiner 18-jährigen Amtszeit hat Landrat Leo Schrell die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Markus Müller übergeben. Schrell wünschte Müller dabei für die neue Aufgabe viel Erfolg sowie eine glückliche Hand bei Entscheidungen. Gleichzeitig wünschte sich Schrell im Sinne einer weiterhin guten Entwicklung des Landkreises, vor allem angesichts der aktuellen Krisen, eine Fortsetzung der fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit im Kreistag zum Wohle der Menschen im Landkreis. Diese Fokuspunkte will Markus Müller setzen Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Markus Müller betonte bei der Amtsübergabe, dass er sich auf die neue Aufgabe freue, sich rasch in die Themen einarbeiten und gemeinsam mit der Verwaltung und den politischen Gremien des Kreistages der drängenden Aufgaben und Herausforderungen annehmen werde. In diesem Zusammenhang nannte er die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, die anstehenden Investitionen in die Modernisierung der Bildungseinrichtungen sowie den Ausbau der Digitalisierung. Das sagt Leo Schrell zum Abschied aus dem Landratsamt Dillingen Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform „Gemeinsam haben wir in den 18 Jahren meiner Amtszeit viel für eine gute Zukunft des Landkreises erreicht“, sagte Schrell. Zur Erinnerung an die 18-jährige Amtszeit überreichte der Personalratsvorsitzende Thomas Saumweber ein Fotobuch zu unzähligen Terminen und Ereignissen in Leo Schrells Amtszeit. Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform