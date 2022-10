Zehntausendgrad expandiert in Augsburg

Wcahstumskurs

Severin Mitterwald, Gründer & Geschäftsführer (rechts) und Michael Jung, Geschäftsführer (links) befinden sich in einem möglichen Set. Foto: Zehntausendgrad

Das auf Videokommunikation spezialisierte Unternehmen Zehntausendgrad (10k°) hat ein neues Filmstudio eingerichtet. Das Filmstudio „TEN K Studios“ ist rund 250 Quadratmeter groß. „Mit Corona ist die Nachfrage nach Videos und Livestreamings rasant gestiegen“, erklärt Severin Mitterwald, Geschäftsführer von Zehntausendgrad. „Gleichzeitig wachsen auch die Ansprüche an die Videoproduktion, die heute gleichermaßen professionell und effizient sein muss. Mit unserem neuen Filmstudio bieten wir unseren Kunden jetzt ein Umfeld, das eine hochwertige und kostengünstige Umsetzung ermöglicht.“

Zehntausendgrad bleibt Standort Augsburg treu

Das Studio befindet sich in zentraler Lage in Augsburg im Schlachthofquartier. Es habe nicht nur eine sehr gute Raumakustik, die Bühne könn mit bequemen Loungesesseln oder auch Stehtischen und Barhockern für Live-Diskussionen oder Interviews ausgestattet werden. Große Bildschirme übertragen Zuschaltungen von externen Bühnen in das Studio. Teleprompter sollen dazu beitragen dazu, dass jeder Gast vor der Kamera einen guten Auftritt hat. Mitterwald erläuterte: „Eine Live-Übertragung aus unserem Filmstudio kann ablaufen wie eine TV-Sendung. Wir bereiten Vorspann, Abspann, Musik, Videos, Text- und Logo-Einblendungen nach den Wünschen unserer Kunden vor und schneiden sie live in die Sendung.“

Zehntausendgrad legt verstärkten Fokuspunkt Livestreams

Die gebündelten Internetleitungen sorgen für Streamingsicherheit und beste Bildqualität, heißt es in einer Mitteilung. Zudem sei durch den stationären Aufbau der Technik der Aufnahmeprozess erprobt und eingespielt. Die Livestreams können auch aufgezeichnet werden, damit sie später über andere Kanäle weiterverbreitet werden können. „Mit unserem neuen Filmstudio haben unsere Kunden die Möglichkeit, verschiedenste Formate umzusetzen. Sei es Livestreams, Talkformate, Webinare oder Videodrehs - wir unterstützen gerne bei der Produktion, genauso wie bei der Konzept- und Contenterstellung“, ergänzte Mitterwald abschließend.