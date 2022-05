EPR und Zehntausendgrad: So kam es zur Kooperation

B4BSCHWABEN.de: Neben der neuen Kooperation mit Zehntausengrad stand für Sie nach 15 Jahren am Markt eine Umfirmierung in eine neue Gesellschaftsform an. Weshalb?

Cornelie Elsässer: Ausschlaggebend war in erster Linie, dass die neue Gesellschaftsform eine Beteiligung als Gesellschafter an der Agentur ermöglicht. Das macht uns für einen Partner, der unser Portfolio im Bereich Kommunikation ergänzt, sehr interessant.

Mit Zehntausengrad haben Sie nun so einen Partner gefunden. Was macht die Kooperation für Sie aus?

Mit Zehntausendgrad habe ich meinen Wunschkandidaten gefunden, der unsere Kernkompetenzen PR, strategische Unternehmenskommunikation und Social Media mit integrierten Kommunikationsstrategien aus Video-, Text-, Audio- und Livekonzepten optimal ergänzt. In einer komplexer werdenden Welt wird auch die Kommunikation spezifischer und zielgerichteter. Hier müssen wir uns umfassend aufstellen um unseren Kunden den optimalen Content-Mix aus einer Hand anbieten können.

Neben dem Mehrwert, den Sie Ihren Kunden bieten wollen, haben Sie außerdem erklärt, ihr Team „nachhaltiger“ aufstellen zu wollen. Was ist damit genau gemeint?

Unter nachhaltiger Positionierung verstehe ich in erster Linie die Ausrichtung der Agentur nach den Bedürfnissen eines dynamischen und sehr spannenden Marktes. In dieser neuen Konstellation können wir unseren Kunden auch in Zukunft einen echten Mehrwert bieten und bleiben als Arbeitgeber in der Region Augsburg und darüber hinaus attraktiv.

Cornelie Elsässer ist die Geschäftsführerin der EPR Advisors GmbH & Co. KG in Augsburg. Nach der Umfirmierung ihres Unternehmens startete sie öffentlichkeitswirksam eine Kooperation mit der Videoagentur Zehntausendgrad. Beide Akteure möchten mittels dieser Zusammenarbeit ihre Kompetenzen bündeln und sich somit stärker am Markt positionieren.