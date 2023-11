Wolfram Hatz bleibt der Präsident der bayme vbm

Personalie

Wolfram Hatz ist in seinem Amt als Präsident der bayme vbm und vbw bestätigt worden. Foto: bayme vbm

Wolfram Hatz (62) hat die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit Sitz in Ruhstorf an der Rott viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich geleitet. Er ist heute Hauptgesellschafter des Unternehmens, Vorsitzender des Beirats und vertrieblicher Markenbotschafter. Hatz ist seit 2019 bayme vbm Präsident. Er war bereits seit 2004 bayme vbm Vizepräsident und steht zudem seit 2019 als Präsident auch an der Spitze der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. In dieser Funktion wurde Hatz bereits im Juli dieses Jahres für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Das sind die Stellvertreter von Wolfram Hatz

Zu Stellvertretern des bayme vbm Präsidenten wurden gewählt:

Andreas F. Karl, Andreas Karl GmbH & Co., Fahrenzhausen

lic. oec. HSG Ingrid Hunger, Hunger Maschinen GmbH, Würzburg

Dr. Jochen Wallisch, Siemens AG, München

Des Weiteren gehört dem vbm Präsidium die Vorsitzende der Kommission für Tariffragen an, Angelique Renkhoff-Mücke, Warema Renkhoff SE, Marktheidenfeld. Frau Renkhoff-Mücke ist auch Tarifverhandlungsführerin des vbm.

Den Vorständen der Verbände bayme vbm gehören qua Amtes als Regionalvorsitzende oder durch Kooptation insgesamt folgende Persönlichkeiten für die nächsten zwei Jahre an:

Dr. Lea Corzilius, ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen

Frank A. Bergner, Richard Bergner Holding GmbH & Co. KG, Schwabach

Jens Böhlke, Diehl Stiftung & Co. KG, Nürnberg

Alexandra Bornemann, Continental Automotive Technologies GmbH, Regensburg

Dietmar Czaia, GKN Aerospace Deutschland GmbH, München

Dr. Udo Dinglreiter, R. Scheuchl GmbH, Ortenburg

Gernot Egretzberger, J. N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg

Jochen Haberland, Audi AG, Ingolstadt

Wolfram Hatz, Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG, Ruhstorf

Marcella Hoffmann, Airbus Defence and Space GmbH, Manching

Ilka Horstmeier, BMW AG, München

Ingrid Hunger, Hunger Maschinen GmbH, Würzburg

Hirohito Imakoji, Liebherr Elektronik GmbH, Lindau

Dr. Lars Immisch, Hensoldt AG, Taufkirchen

Thomas Kaeser, Kaeser Kompressoren SE, Coburg

Andreas F. Karl, Andreas Karl GmbH & Co. KG, Fahrenzhausen

Dr. Stefan Klumpp, HAamm AG, Tirschenreuth

Dr. Thomas Kneip, Wolf GmbH, Mainburg

Martin Naser, Siemens Healthineers AG, Nürnberg

Erika Rasch, Robert Bosch GmbH, Gerlingen

Angelique Renkhoff-Mücke, Warema Renkhoff SE, Marktheidenfeld

David Riemenschneider, Glen Dimplex Deutschland GmbH, Kulmbach

Corinna Schittenhelm, Schaeffler AG, Herzogenaurach

Dr. Jochen Wallisch, Siemens AG, München

Jürgen Weiß, Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Illertissen

Johannes Winklhofer, iwis mobility systems GmbH & Co. KG, München

Jörg Wuttke, SKF GmbH, Schweinfurt

Das ist die Aufgabe der bayme vbm

Die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm vertreten die gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen von über 3.400 Mitgliedsbetrieben und gestalten die ökonomischen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen aktiv mit. Mit ihren Services unterstützen die Verbände ihre Mitgliedsunternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen.