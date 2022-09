Wohnbaugruppe Augsburg feiert Richtfest beim Holzbauprojekt „Michaelipark“

Bauvorhaben

Zahlreiche Gäste feierten am 14. September das Richtfest für das Holzbauprojekt „Michaelipark“ der Wohnbaugruppe Augsburg in Pfersee. Foto: Wohnbaugruppe Augsburg

Die Wohnbaugruppe Augsburg errichtet derzeit in Pfersee 74 Wohnungen im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung (EOF). Die Wohnbaugruppe feierte nun das Richtfest. Ein Überblick über das Projekt.

Der Spatenstich für das Projekt der Wohnbaugruppe Augsburg erfolgte im Mai 2021. Die Fertigstellung schreitet weiter voran. Mit dem Richtfest am 14. September erreicht das Projekt Michaelipark in der Spicherer Straße das nächste Etappenziel. Das Bauprojekt ist nach der nahegelegenen, ehemalige Stadtpfarrkirche St. Michael benannt. Die Wohnanlage wird in Holzbauweise errichtet.

Entstehung von barrierefreien Neubauwohnungen

Eva Weber, Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnbaugruppe Augsburg, betonte auf der Veranstaltung: „In dem Neubauvorhaben werden die zwei aktuellen Megathemen, Wohnen und Klimaschutz, hervorragend zusammengebracht. Unsere Wohnbaugruppe gibt mit diesem hochenergetischen Holzbau ein wichtiges Beispiel dafür, dass Wohnwert und Energieeffizienz architektonisch ansprechend umgesetzt werden können.“ In insgesamt sieben Gebäuden entstehen 74 barrierefreie zwei bis fünf Zimmer Wohnungen, davon vier rollstuhlgerecht. Die Wohnanlage wird nach dem KfW-Effizienzhaus 40 Standard gebaut. „Außerdem wurde die Tiefgarage so konstruiert, dass die meisten der bestehenden Bäume erhalten bleiben konnten. Die 20 in die Fassade integrierten Nistkästen bieten zudem eine ideale Behausung für Fledermäuse“, erklärt Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg.

Projektentwurf wurde im Zuge eines Wettbewerbs ausgewählt

„Die dreigeschossige Wohnanlage wurde so konzipiert, dass sie sich optimal in das Stadtbild integriert. Trotz hoher Dichte entsteht der angenehme Charakter einer Kleinwohnanlage“, ergänzt Prof. Hermann Kaufmann, zuständiger Architekt, der bis letztes Jahr auch Professor an der TU München für Entwerfen und Holzbau war. Sein Beitrag wurde im Rahmen eines von der Wohnbaugruppe Augsburg veranstalteten Realisierungswettbewerbs im Jahr 2018 ausgewählt. Der Michaelipark soll im dritten Quartal 2023 fertiggestellt sein. Die Gesamtkosten des Projekts betragen 28 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern bezuschusst das Vorhaben im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung mit rund 1,4 Millionen Euro.

Die geplanten Mietpreise

Die Bewilligungsstelle, das Wohnungs- und Stiftungsamt der Stadt Augsburg, hat eine Zielmiete von 12,50 Euro pro Quadratmeter genehmigt. Das ermöglicht der Wohnbaugruppe Augsburg den Neubau bei den aktuell hohen Bau- und Grundstückspreisen wirtschaftlich zu errichten. Mieter erhalten aufgrund der Einkommensorientierten Förderung jeweils einen monatlichen Mietzuschuss. Die Belastung für den Mieter liegt in der niedrigsten Einkommensstufe beispielsweise bei sieben Euro pro Quadratmeter. In der obersten Einkommensstufe (82.000 Euro Jahresbruttoeinkommen bei einer vierköpfigen Familie, 102.000 Euro bei einer fünfköpfigen Familie) werden die Kosten auf neun Euro pro Quadratmeter gemildert.