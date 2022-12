Augsburger Studentenwohnheim an der Lechbrücke wird ab 2023 modernisiert

Bauvorhaben

Wohnbaugruppe-Geschäftsführer Dr. Mark Dominik Hoppe. Foto: Wohnbaugruppe Augsburg, Felix Baptist

Im März 2023 starten die Renovierungsarbeiten an Augsburgs erstem Studentenwohnheim. Unmittelbar nach der Gründung der Universität Augsburg wurde mit der Planung des Gebäudes nahe der Ulrichsbrücke begonnen und das Hochhaus in den Jahren 1972/73 errichtet. Seitdem wird es an das Studentenwerk Augsburg vermietet, welches sich wiederum um die Vergabe an die Studierenden kümmert. Die Bewohnenden wurden frühzeitig im Sommersemester 2021 über die anstehende Modernisierung informiert.

Bezahlbarer Wohnraum trotz Kostenanstieg

Die Modernisierung umfasst die bauliche Sanierung sowie die energetische Verbesserung des Gebäudes. Die Dachterrasse bietet in Abstimmung mit dem Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr künftig Platz für Sport sowie den zwischenmenschlichen Austausch. Ebenso werden neue Gemeinschaftsräume integriert. Die 255 Einzelapartments werden überarbeitet und erhalten neue Fenster, Türen, Innenausstattung, Bodenbeläge und Bäder. „Nach 50 Jahren ist eine umfassende Sanierung notwendig. Mit dem starken Partner Studentenwerk können wir auch bei hohen Kosten den Studierenden langfristig das bieten, was sie benötigen: ein bezahlbares Zuhause während der Studienzeit“, erklärt Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg.

Sanierung als planerische Herausforderung

„Unsere partnerschaftliche Kooperation mit der Wohnbaugruppe beim Betrieb der Wohnanlage an der Lechbrücke hat sich in den letzten 50 Jahren bewährt. Viele Generationen von Studierenden haben in dem stadtbildprägenden Haus einen besonderen Lebensabschnitt verbracht und erinnern sich gerne an das Leben im Hochhaus. Die grundlegende Sanierung ist eine planerische Herausforderung, die von der Wohnbaugruppe professionell betreut wird. Wir freuen uns, dass wir den Augsburger Studierenden hier nach der Sanierung hochwertigen, zeitgemäßen Wohnraum zu kostengünstigen Preisen bereitstellen können“, sagt Doris Schneider, Geschäftsführerin beim Studentenwerk Augsburg.

Förderung durch den Freistaat Bayern

Vom Freistaat Bayern wurde eine Fördersumme in Höhe von fast 10 Millionen Euro im Rahmen des Förderprogramms „Wohnraum für Studierende“ gewährt. Insgesamt investiert die Wohnbaugruppe Augsburg circa 25 Millionen Euro in die Modernisierung. Rund 7 Millionen Euro fließen in die energetische Verbesserung des Gebäudes. Somit kann der Endenergieverbrauch für das Gebäude um 62 Prozent reduziert werden, der CO2-Ausstoß sogar um 68 Prozent. Ebenso erfolgt eine Anschließung an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Augsburg.