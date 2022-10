Wirtschaftsförderung des Landkreises Augsburg bekommt neue Leitung

Personalie

Der Fachbereich Wirtschaft und Tourismus im Landratsamt Augsburg. Von links: Martina Keßler, RebeccaLechner, Beatrix Böck und Fachbereichsleiter Herwig Leiter. Foto: Julia Pietsch

Führungswechsel in der Wirtschaftsförderung des Landkreises Augsburg: Herwig Leiter übernimmt die Fachbereichsleitung und folgt damit auf Uli Gerhardt, der kürzlich in Pension gegangen ist. Der studierte Diplom-Kaufmann, der rund zehn Jahre lang in der freien Wirtschaft als Projektmanager und als Prokurist einer Unternehmensgruppe gearbeitet hat, ist kein neues Gesicht im Landratsamt Augsburg. Denn er ist bereits seit dem Jahr 2010 als stellvertretender Leiter in der Wirtschaftsförderung tätig.

Diese neuen Aufgaben bekleidet Leiter jetzt

Zu den Aufgaben des vierköpfigen Teams gehört es, Unternehmen im Landkreis Augsburg bei Standortanfragen, Neuansiedelungen oder Betriebserweiterungen zu beraten und zu begleiten. Auch den Kommunen dient der Fachbereich als Anlaufstelle, wenn es um Fragen der gewerblichen Entwicklung, Erschließung von Gewerbegebieten oder sonstige Fragen der Wirtschaftsförderung geht. Darüber hinaus setzt der Fachbereich die Tourismusstrategie des Landkreises um, organisiert Unternehmensbesuche und Unternehmerabende und begleitet die Beteiligungen des Landkreises wie die IT-Gründerzentrum GmbH, die Augsburg Innovationspark GmbH oder die Regio Wirtschaft GmbH. „Unser Fachbereich Wirtschaft und Tourismus ist bei Herwig Leiter in besten Händen, da er dank seiner langjährigen und vielseitigen Erfahrung nicht nur den Landkreis als Wirtschaftsraum, sondern auch unsere Unternehmenslandschaft und ihre Bedarfe sehr gut kennt“, erklärte Landrat Martin Sailer zum Amtsantritt von Herwig Leiter.

Martin Sailer stellt neue Stabsstellen-Leiterin vor

Dies war jedoch nicht die einzige Personalie, die im Landratsamt Augsburg jüngst vorgestellt wurde. Denn Uli Gerhardt war ebenfalls Stabsstellenleiter. Hier folgte die ihm die 26-jährige Sabrina Büchele nach. Als Büroleiterin ist Büchele unter anderem für die Terminkoordination des Landrats zuständig, bereitet Themen inhaltlich vor und bildet die Schnittstelle zwischen der Amtsleitung und den behördlichen Fachstellen. Außerdem ist sie verantwortlich für das Beschwerdemanagement der Behörde, den Sitzungsdienst, organisiert Bürgersprechstunden und kümmert sich um alle weiteren Belange, die den Landrat betreffen.