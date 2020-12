Wie Augsburger Einzelhandel und Gastronomie unterstützt werden

Mit verschiedenen Maßnahmen unterstützen Augsburg Marketing und die Wirtschaftsförderung Augsburg gemeinsam die Augsburger Einzelhändler und Gastronomen. Zum einen können seit Mitte Dezember alle Einzelhändler und Gastronomen im Stadtgebiet kostenlos ihren Abhol- und Lieferservice auf der Homepage „Augsburg City“ aufnehmen lassen. Zum anderen bekommen alle ordentlichen Mitglieder des Fördervereins von Augsburg Marketing (CIA e.V.) ein Jahr lang die Beiträge für eine erhöhte Online-Präsenz erstattet. Diese Digitalisierungsoffensive wird durch die städtische Wirtschaftsförderung ermöglicht. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass eine professionelle Darstellung im Internet für alle städtischen Akteure überlebenswichtig ist.

Das Stadtportal von Augsburg Marketing will die Stadt zum Leben erwecken. Einzelhändler und Gastronomen können sich hier kostenlos eintragen lassen. Darüber hinaus erhalten Mitglieder des Fördervereins von Augsburg Marketing einen Basiseintrag beziehungsweise haben die Möglichkeit mit dem speziellen Onlinepaket ihre Inhalte zu erweitern und zu zeigen, wer und was hinter dem Namen steht. Leicht auffindbar wird auf der Homepage die Persönlichkeit des Ladens oder Lokals gezeigt. Das Paket enthält neben wichtigen Zusatzinformationen, ein professionelles Imagevideo sowie vier Fotos, die in den Auftritt online eingebunden werden und vom Mitglied auch für eigene Kanäle verwendet werden dürfen.

Zusatzbeitrag von der Wirtschaftsförderung Augsburg

Die Wirtschaftsförderung Augsburg unterstützt seit Mitte Dezember Mitglieder des Fördervereins mit der Übernahme des Onlinepakets: Wer dieses Sichtbarkeitsmodul bereits abgeschlossen hat, für den wird für ein Jahr lang dieser Zusatzbeitrag übernommen. Alle anderen Mitglieder können auf Wunsch ebenfalls für ein Jahr kostenlos aufstocken.

Um lokale Händler und Gastronomen während des Lockdowns zu unterstützen, hat Augsburg Marketing eine erweiterte Darstellung von deren Abhol- und Lieferservice entwickelt. Ab sofort können alle städtischen Einzelhändler und Gastronomen kostenlos ihren Abhol- und Lieferservice auf dem Stadtportal eintragen lassen, egal ob man per Telefon, E-Mail oder über einen Onlineshop bei ihnen bestellen kann.