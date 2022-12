Wie ATK Solution aus Augsburg die Effizienz der Baubranche steigern will

Interview

Adrian Kuczmik will mit seiner Vermessungstechnik die Baubranche bereichern. Foto: Adrian Kuczmik

Adrian Kuczmik ging den Weg vom Vermessungstechniker in München, über eine langjährige Auslandserfahrung in Südostasien, bis hin zur Unternehmensgründung in Augsburg. Im Interview verrät er, was es mit seiner ATK Solution GmbH Vermessung und Geoinformatik auf sich hat.