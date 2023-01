Wer wird der neue Pächter des Hotels „Alte Posthalterei“ in Zusmarshausen?

Insolvenzverfahren

Die Alte Posthalterei in Zusmarshausen. Foto: Ingo Rack / Alte Posthalterei

Das angeschlagene Hotel im Landkreis Augsburg steht kurz vor einem neuen Kapitel. Was über den neuen Pächter bekannt ist.

Constantin Graf Salm-Hoogstraeten ist der vorläufige Insolvenzverwalter der Alten Posthalterei in Zusmarshausen. Er bereitet zusammen mit der Belegschaft das Hotel und das Restaurant auf die Übernahme durch einen neuen Pächter vor. Der Betrieb musste einen Insolvenzantrag stellen und suchte folglich nach einem Investor zur wirtschaftlichen Sanierung. Nun könnte sich das Jahr 2023 zu etwas wie einen Neustart entwickeln.

Bleibt der Pächter bis zur Übernahme unbekannt?

„Die Vertragsverhandlungen mit dem neuen Pächter und dem Eigentümer sind weit vorangeschritten, und die Übernahme zum 1. Februar befindet sich auf der Zielgeraden“, sagt Graf Salm-Hoogstraeten. Der Rechtsanwalt, der den Augsburger Standort der bundesweit tätigen Kanzlei Schultze & Braun leitet, hält sich zur Nachfolge noch bedeckt: „Da bis zum Vertragsabschluss Vertraulichkeit vereinbart worden ist, kann und werde ich noch keinen Namen nennen. Nur so viel: Der neue Pächter verfügt über viel Erfahrung in der Hotellerie und Gastronomie. Er hat sowohl den Eigentümer als auch mich mit seinem Konzept für die Alte Posthalterei überzeugt, das eine langfristige Entwicklung von Hotel und Restaurant sowie der rund 40 Arbeitsplätze in den Fokus stellt.“ Er sei sich sicher, dass das neue Konzept auch die Gäste überzeugen werde.

Alte Posthalterei bleibt vorerst geschlossen

Mit dem Blick auf die Übernahme und die Tatsache, dass im Januar die Buchungszahlen in der Alten Posthalterei im Vergleich zum Jahresdurchschnitt gering sind, hat der Insolvenzverwalter entschieden, die Betriebsruhe bis einschließlich 31. Januar zu verlängern. „So können wir uns voll auf die Vorbereitung der Übernahme fokussieren und den Gästen ab dem 1. Februar die neue Alte Posthalterei präsentieren. Die Mitarbeitenden zeigen dabei enormes Engagement, dafür möchte ich mich bedanken“, sagt Graf Salm-Hoogstraeten.