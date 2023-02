Die Alte Posthalterei in Zusmarshausen ist vorerst gerettet

Gastronomie

Eigentümer, Pächter und Insolvenzberater arbeiteten in der Alten Posthalterei Hand in Hand. Ilir Seferi (3. v. rechts) will das Unternehmen retten. Foto: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

„Am schlimmsten war für mich, als bei der Alten Posthalterei abends die Lichter aus waren und dieses wunderschöne, geschichtsträchtige Haus im Dunkeln lag“, sagt Klaus Emler. Reinhold Braun stimmt ihm nickend zu. Beide sind Geschäftsführer von Sortimo, dem Eigentümer des Hotels und Restaurants in Zusmarshausen. Nun aber brennen die Lichter wieder. Denn die Alte Posthalterei hat einen neuen Pächter und ist damit vorerst gerettet. Den Gastronomie und Hotelbetrieb übernimmt ab jetzt Ilir Seferi und seine Familie. Diese sind in der Gastronomie-Szene in der Region fest verankert und bekannt. Denn sie betreiben bereits mehrere Lokalitäten, wie den Haunstetter Hof in Augsburg, sowie das Gasthaus Zieglerbräu in Friedberg.

Alte Posthalterei ging Ende 2022 insolvent

Die ehemaligen Pächter, Manuela und Marc Schumacher, haben viel Zeit, Geld und Mühe in das traditionsreiche Haus investiert, in dem sogar schon der französische Kaiser Napoleon übernachtet hat. Im April 2022 lud das Ehepaar den Marketingclub Augsburg in seine Räumlichkeiten ein und stellte Hotel samt Konzept vor. Enthusiastisch erklärten beide, wie ein Sternehotel mit gehobener Küche in Zusmarshausen erfolgreich sein werde. Allem Optimismus und guter Ideen zum Trotz scheiterten Manuela und Marc Schumacher aber schlussendlich an der Alten Posthalterei und stellten einen Insolvenzantrag. Betreut wurde das Unternehmen dann von Insolvenzberater Constantin Graf Salm-Hoogstraeten. Dieser kann nun auf seine erfolgreiche Arbeit blicken. Denn kein Mitarbeiter der Alten Posthalterei wurde gekündigt, alle Azubis sind übernommen worden und ein neuer Pächter ist gefunden. Die Verhandlungen seien noch bis in die letzte Sekunde gelaufen, erklärt Graf Salm-Hoogstraeten, sollen sich aber gelohnt haben.

Wie sieht das neue Konzept der Alten Posthalterei aus

Schon beim Konzept des Ehepaars Schumacher war der Autor dieser Zeilen skeptisch, wie sich ein 4-Sterne Hotel in Zusmarshausen rentieren kann, wenn touristische Hotspots, wie München, Augsburg und das Allgäu nicht weit sind. Der neue Pächter Ilir Seferi zeigt sich jedoch positiv. Denn das Konzept, das er vorstellte, zieht nicht auf Tourismus in den Westlichen Wäldern ab. Das Niveau von Hotel und Restaurant soll weiterhin hoch bleiben. Allerdings sollen die Preise an eine breitere Zielgruppe angepasst werden. Als Übernachtungsgäste stellt er sich neben Hochzeitsgesellschaften vor allem auch Geschäftskunden vor – gerade das benachbarte Unternehmen Sortimo biete hier großes Potential.

Nach diesem Prinzip soll sich die Alte Posthalterei langfristig entwickeln

„Die Alte Posthalterei steht für Tradition, Gastfreundlichkeit und bayerisch-schwäbische Wirtshauskultur, und es ist mir eine Ehre, daran anknüpfen zu können“, sagt Ilir Seferi. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hotel und dem Restaurant und ich freuen uns darauf, unsere Gäste in der neuen Alten Posthalterei begrüßen zu können.“ Das Konzept von Ilir Seferi stellt wie bei allen von ihm und seiner Frau betriebenen Häusern eine langfristige Entwicklung von Hotel und Restaurant sowie der Mitarbeitenden in den Fokus. „Der Erfolg unserer Häuser wäre ohne unsere Mitarbeitenden undenkbar. Dessen sind sich meine Frau und ich bewusst, und nach diesem Prinzip arbeiten wir bereits seit Jahren und werden dies auch in Zukunft in der Alten Posthalterei fortführen“, sagt Ilir Seferi.