Wer erhält den Augsburger Friedenspreis 2023?

Auszeichnung

Archivbild. Die traditionelle Augsburger Friedenstafel. Foto: Christian Menkel

Alle drei Jahre wird der Augsburger Friedenspreis verliehen. In diesem Jahr gibt es jedoch eine Neuerung im traditionellen Vergabe-Modus.

In diesem Jahr verleiht die Stadt Augsburg wieder den „Preis Augsburger Friedensfest“. Die Bekanntgabe des Preisträgers erfolgte bisher traditionell an unserem einzigartigen Feiertag, dem Augsburger Hohen Friedensfest, am 8. August. Dort dann im Rahmen einer Feierstunde für geladene Gäste im Goldenen Saal des Rathauses, im Vorfeld der Eröffnung der großen Friedenstafel auf dem Rathausplatz.

2023 gibt es wieder eine Friedenstafel

Die große Friedenstafel am 8. August lädt alle Bürger sowie Gäste der Stadt zu Begegnung und Austausch ein. Sie möchte ein Zeichen setzen für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben. In diesem Jahr findet sie zum 20. Mal statt.

Wer erhält den Augsburger Friedenspreis

Der „Preis Augsburger Friedensfest“ zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich als Brückenbauende für ein tolerantes Miteinander von Menschen im täglichen Zusammensein einsetzen, unabhängig von religiöser und kultureller Prägung. Mit Blick auf diesen verbindenden Charakter erfolgt die Bekanntgabe durch Oberbürgermeisterin Eva Weber einschließlich Begründung durch den Vorsitzenden der Preis-Jury, Regionalbischof Axel Piper, erstmals öffentlich im Rahmen der Friedenstafel-Eröffnung auf dem Rathausplatz.